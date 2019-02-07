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Зеленский назначил известного комика своим представителем в Кривом Роге

Зеленский назначил известного комика своим представителем в Кривом Роге
21:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Представителями кандидата в президенты Владимира Зеленского в Кривом Роге и Тернополе стали комики Юрий Корявченков и Виктор Гевко соответственно.

В команде шоумена, кандидата в президенты Владимира Зеленского сообщили, что в Кривом Роге "Зе! Команду" будет представлять актер "Квартала-95" Юрий Корявченков, а в Тернополе - актер комедийных сериалов "Страна У" и "Однажды под Полтавой" Виктор Гевко .

"Встречайте представителей Зе! Команды в вашем городе! Представитель Зе! Команды в городе Кривой Рог - Юрий Корявченков. Представитель Зе! Команды в городе Тернополь - Виктор Гевко", - говорится в сообщении на странице команды В.Зеленского в Facebook.

Напомним, в новогоднюю ночь шоумен Владимир Зеленский заявил, что выдвигает свою кандидатуру на пост президента Украины. 30 января ЦИК зарегистрировала его кандидатом в президенты.

Журналисты программы "Схемы" сообщили, что Зеленский имеет бизнес в России, несмотря на заверения о его закрытии в 2014 году. На вопрос журналистов об активах в РФ шоумен ответил резко.

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Впоследствии в интервью "Украинской правде" он заверил, что в ближайшее время выйдет из кипрской компании, владеющей компанией, которая снимает фильмы на территории РФ. В декларацию за 2017 год комик внес 7,3 млн гривен доходов, а его жена около 800 тыс. гривен.

По состоянию на 8 февраля ЦИК зарегистрировала 42 кандидатов на пост президента Украины. Выборы президента пройдут 31 марта.

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Кривой Рог, Владимир Зеленский, Выборы 2019, Зе! Команда.
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