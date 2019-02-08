Повестка дня 8 февраля Верховной Рады Украины

Новости Украины: Пленарное заседание в пятницу, 8 февраля, традиционно с часа вопросов к правительству.

Верховная Рада на заседании 8 февраля планирует рассмотреть законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения гарантий повышения спортивного мастерства молодежи".

Об этом говорится в повестке дня, опубликованной на сайте парламента.

При этом в карточке соответствующего законопроекта №4186 на сайте ВР отмечается, что его рассмотрение уже дважды откладывалось.

Начнется же утреннее пленарное заседание в пятницу традиционно с часа вопросов к правительству.

Также в повестке дня заседания проект постановления №5576 "О внесении изменений в постановление Верховной Рады Украины "О назначении в 2016 году именных стипендий Верховной Рады Украины для самых талантливых молодых ученых".

Кроме того, депутаты планируют продолжить рассмотрение законопроектов №№10006 и 10006-1 "О внесении изменений в Жилищный кодекс Украинской ССР и других законодательных актов Украины относительно обеспечения прав собственников (пользователей) помещений жилого дома".

Как сообщалось, 7 февраля Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора)", инициированного Президентом. За соответствующее решение проголосовали 334 народных депутата.

Верховная Рада Украины вчера, 7 февраля, направила в Конституционный суд для получения выводов депутатский законопроект о внесении изменений в ст.133 Конституции относительно переименования Днепропетровской области в Сичеславскую.