Скачать
Пятница, 08.02.2019
Повестка дня 8 февраля Верховной Рады Украины
Повестка дня 8 февраля Верховной Рады Украины
В ОБСЕ &quot;глубоко разочарованы&quot; решением Рады о наблюдателях их РФ
В ОБСЕ "глубоко разочарованы" решением Рады о наблюдателях их РФ
Президент Барселоны призвал готовиться к уходу Месси
Президент Барселоны призвал готовиться к уходу Месси
Китайский Новый год 2019: веселые поздравительные стихи
Китайский Новый год 2019: веселые поздравительные стихи

Повестка дня 8 февраля Верховной Рады Украины

Повестка дня 8 февраля Верховной Рады Украины
08:39 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Пленарное заседание в пятницу, 8 февраля, традиционно с часа вопросов к правительству.

Верховная Рада на заседании 8 февраля планирует рассмотреть законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения гарантий повышения спортивного мастерства молодежи".

Об этом говорится в повестке дня, опубликованной на сайте парламента.

При этом в карточке соответствующего законопроекта №4186 на сайте ВР отмечается, что его рассмотрение уже дважды откладывалось.

Начнется же утреннее пленарное заседание в пятницу традиционно с часа вопросов к правительству.

Также в повестке дня заседания проект постановления №5576 "О внесении изменений в постановление Верховной Рады Украины "О назначении в 2016 году именных стипендий Верховной Рады Украины для самых талантливых молодых ученых".

Рада проголосовала за единый госреестр ветеранов

Кроме того, депутаты планируют продолжить рассмотрение законопроектов №№10006 и 10006-1 "О внесении изменений в Жилищный кодекс Украинской ССР и других законодательных актов Украины относительно обеспечения прав собственников (пользователей) помещений жилого дома".

Как сообщалось, 7 февраля Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора)", инициированного Президентом. За соответствующее решение проголосовали 334 народных депутата.

Верховная Рада Украины вчера, 7 февраля, направила в Конституционный суд для получения выводов депутатский законопроект о внесении изменений в ст.133 Конституции относительно переименования Днепропетровской области в Сичеславскую.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Украина, Депутаты, Рада.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Укрзализныця: Цены на билеты нужно поднять вдвое
02 Президент Украины подписал указ о границах, которые временно оккупированные
03 Биатлон. Результаты мужской короткой индивидуальной гонки в Кэнморе 7.02.2019
04 Биатлон. Результаты женской короткой индивидуальной гонки в Кэнморе 7.02.2019
05 В МВФ назвали цель сотрудничества с Украиной
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Нацбанк прогнозирует инфляцию в 2020 году на уровне 5%
Нацбанк прогнозирует инфляцию в 2020 году на уровне 5%
Количество жертв от прорыва дамбы в Бразилии возросло почти до 160 человек
Количество жертв от прорыва дамбы в Бразилии возросло почти до 160 человек
Мороз и солнце: прогноз погоды на выходные в Украине
Мороз и солнце: прогноз погоды на выходные в Украине
День святого Валентина 2019: исторические факты праздника влюбленных
День святого Валентина 2019: исторические факты праздника влюбленных
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь