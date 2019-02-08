Зеленский заявил в полицию о фактах слежки за ним, проводится расследование

Новости Украины: Кандидат в президенты Украины, известный комик и телеведущий Владимир Зеленский подал заявление в полицию о фактах слежки за ним.

Народный депутат Украины Антон Геращенко подтвердил информацию, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обратился в полицию с заявлением о зафиксированных фактах слежки за ним.

Соответствующая информация появилась на сайте Нацполиции Украины в четверг, 7 февраля. В сообщении указывается, что незаконные действия происходили в период с 30 января по 4 февраля 2019 года. Также, Зеленский замечал факты слежки за ним и после этого периода.

В полиции сообщили, что по данным фактам сведения внесли в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 182 ("Нарушение неприкосновенности частной жизни") Уголовного кодекса Украины.

Также Геращенко рассказал, что Зеленский подал заявление в Национальную полицию о том, что по его данным, когда он находился в городе Одесса и в городе Киеве, за ним постоянно следовали автомобили с номерами, которых не существует, то есть поддельные номера. На место была вызвана патрульная полиция. Лица, находящиеся в этой машине, вместо того, чтоб предъявить документы, закрылись. По мнению Зеленского, за ним следят сотрудники правоохранительных органов Украины. Зеленский, по информации Геращенко, предоставил фотографии и видеозаписи тех автомобилей, которые за ними следили.

Напомним, в новогоднюю ночь шоумен Владимир Зеленский заявил, что выдвигает свою кандидатуру на пост президента Украины. 30 января ЦИК зарегистрировала его кандидатом в президенты.

Журналисты программы "Схемы" сообщили, что Зеленский имеет бизнес в России, несмотря на заверения о его закрытии в 2014 году. На вопрос журналистов об активах в РФ шоумен ответил резко.

Впоследствии в интервью "Украинской правде" он заверил, что в ближайшее время выйдет из кипрской компании, владеющей компанией, которая снимает фильмы на территории РФ. В декларацию за 2017 год комик внес 7,3 млн гривен доходов, а его жена около 800 тыс. гривен.

По состоянию на 8 февраля ЦИК зарегистрировала 42 кандидатов на пост президента Украины. Выборы президента пройдут 31 марта.