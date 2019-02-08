Скачать
Пятница, 08.02.2019
Украина выполнила Соглашение об ассоциации с ЕС на 42%
Украина выполнила Соглашение об ассоциации с ЕС на 42%
В ОБСЕ &quot;глубоко разочарованы&quot; решением Рады о наблюдателях из РФ
В ОБСЕ "глубоко разочарованы" решением Рады о наблюдателях из РФ
Арум рассказал, почему не подписал контракт с Усиком
Арум рассказал, почему не подписал контракт с Усиком
Китайский Новый год 2019: веселые поздравительные стихи
Китайский Новый год 2019: веселые поздравительные стихи

Зеленский заявил в полицию о фактах слежки за ним, проводится расследование

Зеленский заявил в полицию о фактах слежки за ним, проводится расследование
10:14 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Кандидат в президенты Украины, известный комик и телеведущий Владимир Зеленский подал заявление в полицию о фактах слежки за ним.

Народный депутат Украины Антон Геращенко подтвердил информацию, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обратился в полицию с заявлением о зафиксированных фактах слежки за ним.

Соответствующая информация появилась на сайте Нацполиции Украины в четверг, 7 февраля. В сообщении указывается, что незаконные действия происходили в период с 30 января по 4 февраля 2019 года. Также, Зеленский замечал факты слежки за ним и после этого периода.

В полиции сообщили, что по данным фактам сведения внесли в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 182 ("Нарушение неприкосновенности частной жизни") Уголовного кодекса Украины.

Также Геращенко рассказал, что Зеленский  подал заявление в Национальную полицию о том, что по его данным, когда он находился в городе Одесса и в городе Киеве, за ним постоянно следовали автомобили с номерами, которых не существует, то есть поддельные номера. На место была вызвана патрульная полиция. Лица, находящиеся в этой машине, вместо того, чтоб предъявить документы, закрылись. По мнению Зеленского, за ним следят сотрудники правоохранительных органов Украины. Зеленский, по информации Геращенко, предоставил фотографии и видеозаписи тех автомобилей, которые за ними следили.

Напомним, в новогоднюю ночь шоумен Владимир Зеленский заявил, что выдвигает свою кандидатуру на пост президента Украины. 30 января ЦИК зарегистрировала его кандидатом в президенты.

Журналисты программы "Схемы" сообщили, что Зеленский имеет бизнес в России, несмотря на заверения о его закрытии в 2014 году. На вопрос журналистов об активах в РФ шоумен ответил резко.

"Я клоун и этим очень горжусь": Зеленский запустил новый челлендж

Впоследствии в интервью "Украинской правде" он заверил, что в ближайшее время выйдет из кипрской компании, владеющей компанией, которая снимает фильмы на территории РФ. В декларацию за 2017 год комик внес 7,3 млн гривен доходов, а его жена около 800 тыс. гривен.

По состоянию на 8 февраля ЦИК зарегистрировала 42 кандидатов на пост президента Украины. Выборы президента пройдут 31 марта.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Заявление, Слежка, Владимир Зеленский, Нацполиция Украины.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Укрзализныця: Цены на билеты нужно поднять вдвое
02 Мороз и солнце: прогноз погоды на выходные в Украине
03 Президент Украины подписал указ о границах, которые временно оккупированные
04 Биатлон. Результаты мужской короткой индивидуальной гонки в Кэнморе 7.02.2019
05 Биатлон. Результаты женской короткой индивидуальной гонки в Кэнморе 7.02.2019
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Нацбанк прогнозирует инфляцию в 2020 году на уровне 5%
Нацбанк прогнозирует инфляцию в 2020 году на уровне 5%
Количество жертв от прорыва дамбы в Бразилии возросло почти до 160 человек
Количество жертв от прорыва дамбы в Бразилии возросло почти до 160 человек
Мороз и солнце: прогноз погоды на выходные в Украине
Мороз и солнце: прогноз погоды на выходные в Украине
День святого Валентина 2019: исторические факты праздника влюбленных
День святого Валентина 2019: исторические факты праздника влюбленных
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь