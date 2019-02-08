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Украина выполнила Соглашение об ассоциации с ЕС на 42%
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Украина выполнила Соглашение об ассоциации с ЕС на 42%

Украина выполнила Соглашение об ассоциации с ЕС на 42%
10:28 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: Общий прогресс Украины в выполнении Соглашения об ассоциации с Евросоюзом составляет 42%.

Общий прогресс Украины в выполнении всех обязательств в соответствии с Соглашением об ассоциации с Европейским Союзом составляет 42%.

Как сообщает Правительственный портал, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе провела ежеквартальное совещание с заместителями министров по европейской интеграции относительно прогресса выполнения Соглашения об ассоциации и планов на 2019 год.

«2018 год для нас был важен, мы сделали много на пути реализации Соглашения об ассоциации. Имеем позитивную оценку выполнения Соглашения от Евросоюза. Но вместе с тем еще много задач, над которыми правительству в целом, министерствам и Верховной Раде нужно поработать», - отметила вице-премьер.

Она подчеркнула, что по итогам прошлого года прогресс выполнения обязательств по Соглашению, предусмотренных на 2018 год, составляет 52%.

«Это лучший показатель, чем был в 2017 году, особенно, если учитывать тот факт, что сейчас мы одновременно выполняем часть вопросов, которые были запланированы ранее. Общий прогресс выполнения всех обязательств по Соглашению равен 42%, а каждому министерству известно о тех участках работы, которые нужно выполнить, чтобы увеличить эти показатели», - отметила вице-премьер. 

Климпуш-Цинцадзе напомнила, что по результатам проведения Совета ассоциации и саммита Украина-ЕС в прошлом году было решено продолжать в 2019 году диалог по углублению сотрудничества между сторонами в сферах энергетики, таможенного сотрудничества, цифрового рынка, юстиции, свободы и безопасности.

По итогам совещания Климпуш-Цинцадзе поручила министерствам ускорить работу над разработкой и представлением на рассмотрение Кабинета министров законопроектов в сфере европейской интеграции.

Участники совещания обсудили наработки для интеграции в энергетический и цифровой рынки ЕС, выполнение Дорожной карты присоединения Украины к совместной транзитной процедуры ЕС/ЕАСТ (Европейская ассоциация свободной торговли) и необходимость подписания Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (Соглашение ACAA).

Напомним, 7 февраля Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора)", инициированного Президентом. За соответствующее решение проголосовали 334 народных депутата.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал на пленарном заседании в четверг принятый в этот же день закон о закреплении в Конституции Украины курса страны на членство в Европейском Союзе и НАТО.

Рада призвала НАТО на саммите в декабре 2019 года начать диалог о предоставлении Украине ПДЧ.

В НАТО признают стремление Украины к членству в Альянсе и подчеркивают необходимость продолжать реформы.

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Украина, ЕС, Соглашение с ЕС, Иванна Климпуш-Цинцадзе.
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