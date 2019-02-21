Изменения в Конституцию о курсе к ЕС и НАТО вступили в силу

Это произошло на следующий день после того, как закон о закреплении стратегического курса Украины на членство в ЕС и НАТО был опубликован в газете "Голос Украины" .
Напомним, Верховная Рада 7 февраля утвердила в целом внесенный президентом законопроект №9037 о внесении изменений в Конституцию Украины о стратегическом курсе государства на обретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО.
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий в тот же день подписал данный закон.
Согласно конституционным изменениям, к полномочиям Верховной Рады будет отнесена "реализация стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора".
Президент Украины станет гарантом реализации стратегического курса государства на членство государства в ЕС и НАТО. А Кабинет министров в свою очередь должен будет обеспечивать реализацию стратегического курса на членство Украины в этих организациях.
При этом в преамбуле Конституции Украины будет закреплено, что Верховная Рада подтверждает "европейскую идентичность Украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины".