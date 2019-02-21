Адвокат рассказал о здоровье военнопленного украинского моряка Сороки

Новости Украины: Российский адвокат Сергей Бадамшин сообщил, что раненого военнопленного украинского моряка Василия Сороку еще не обследовали в гражданской клинике.

Российский адвокат Сергей Бадамшин рассказал, что у раненого украинского военного Василия Сороки, который был захвачен сотрудникми ФСБ у берегов Крыма, не спадает отек руки ниже раны, а функции нескольких пальцев не восстанавливаются.

По словам защитника, все лечение в СИЗО состоит из уколов витамина Б. В ближайшие дни Сороку должны обследовать в одной из гражданских клиник Москвы. Несмотря на состояние руки пленного, он пребывает в "боевом настроении".

Бадамшин отметил, что несмотря на сложившуюся ситуацию, все украинские военнопленные моряки настроены на позитив, поддерживают друг друга. Они требуют относиться к себе как к военным, в соответствии с Женевской конвенцией об обращении с военнопленными.

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружиязахватили в районе Керченского пролива украинский рейдовый буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" ВМС ВСУ,направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Задержаны и арестованы 24 украинских моряка. Их перевезли из Крыма в московский следственный изолятор "Лефортово", кроме того, трое раненных при обстреле россиянами украинских моряков были переведены в больницу СИЗО "Матросская тишина".

Как сообщалось ранее, раненые украинские моряки Андрей Артеменко, Андрей Эйдер и Василий Сорока будут направлены на обследование в медучреждения Москвы. Наконец РФ прислушалась к призывам Украины и всего цивилизованного мира оказать ребятам медицинскую помощь