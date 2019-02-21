Климкин сообщил, как должен вестись мониторинг за Керченским проливом

Новости Украины: Глава МИД Павел Климкин сообщил, что Украина обсуждает с международными партнерами возможность мониторинга прохода украинских суден по Керченскому проливу.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью рассказал, что Украина обсуждает с международными партнерами возможности комбинированного мониторинга с моря, с воздуха и из космоса за проходом украинских судов по Керченскому проливу.

По словам Климкина, консультации относительно возможного формата мониторинговой миссии с немцами и французами прошли в Берлине.

По мнению главы МИД Украины, эффективный мониторинг возможен при условии когда будут скомбинированы методы слежения с моря, с воздуха и из космоса.

Также, решается вопрос о контексте присутствия военно-морских сил наших партнеров в Черном море. По словам главы МИД, тут есть свои нюансы, связанные с конвенцией Монтре . Но у Украины есть предложения, как их осуществить в рамках международного права. Украина рассматривает возможность покупки или лизинга военных кораблей, а также совместной работы экипажей. Он выразил убежденность, что Украине есть чем удивить Россию.

На вопрос о возможном новом прохождении краинских военных кораблей по Керченскому проливу, Климкин выразил мнение, что такие вещи должны делаться при полной координации с партнерами Украины и с полной оглаской, чтобы избежать внезапных трюков со стороны России, и под соответствующим международным мониторингом.

Климкин подчеркнул, когда это произойдет и где, он не может рассказать, так как Россия может к этому подготовиться.

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружиязахватили в районе Керченского пролива украинский рейдовый буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" ВМС ВСУ,направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Задержаны и арестованы 24 украинских моряка. Их перевезли из Крыма в московский следственный изолятор "Лефортово", кроме того, трое раненных при обстреле россиянами украинских моряков были переведены в больницу СИЗО "Матросская тишина".