Штаб Порошенко будет сообщать, когда он президент, а когда - кандидат

Новости Украины: Избирательный штаб кандидата в президенты Петра Порошенко обещает информировать, какие поездки будут носить предвыборный характер, а какие будут рабочими.

Спикер избирательного штаба действующего президента Украины Петра Порошенко Олег Медведев заявил, что ибзирательный штаб обещает уточнять для СМИ, какая поездка президента Украины является рабочей, а какая носит предвыборный характер.

По словам Медведева, президент Украины Петр Порошенко не имеет права на время избирательной кампании идти в отпуск и должен выполнять свои обязанности. Также, согласно Конституции, он не может передать выполнение своих обязанностей другому лицу.

По словам спикера, расходы на те мероприятия, в которых Порошенко будет принимать не как президент Украины, а в качестве кандидата, будут фиксироваться отдельно и оплачиваться из избирательного фонда кандидата в президенты. Он уточнил, что речь идет о расходах на транспорт, аренду зала, плате за использование техники, электричество.

Напомним, Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала действующего президента Украины Петра Порошенко кандидатом на выборах президента Украины 31 марта как самовыдвиженца.

Всего документы на регистрацию кандидатами в президенты в ЦИК подали 91 человек, но 47 комиссия отказала, в том числе лидеру Коммунистической партии Петру Симоненкои арестованной по подозрению в терроризме депутату Рады Надежде Савченко. Официально зарегистрированы 44 кандидата на пост главы государства.