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Защитник по делу Януковича обратился в суд с заявлением об исправлении "описок"

Защитник по делу Януковича обратился в суд с заявлением об исправлении "описок"
12:04 Сегодня Телеграф По материалам: Интерфакс-Украина

Новости Украины: Защита в деле по обвинению Виктора Януковича подала заявление об исправлении допущенных, по их мнению, описок в приговоре.

Защитник бывшего президента Украины Виктора Януковича Александр Байдик подал в суд заявление об исправлении допущенных, по его мнению, описок в приговоре. Как сообщается на сайте  Оболонского районного суда Киева, защитник просит районный суд Киева исключить из мотивировочной части приговора ссылку на обстоятельство, смягчающее наказание Януковичу.

В сообщении отмечается, что речь идет о совершении преступлений под влиянием зависимости от представителей властей России. Также, защитник просит районный суд Киева исправить в резолютивной части приговора сумму процессуальных издержек, которую должны взыскать с Януковича, а именно с 98 тыс. 561 грн 20 коп на 58 тыс. 521 грн 20 коп.

В пресс-релизе районного суда сообщается, что на данный момент решается вопрос о необходимости назначения судебного заседания для рассмотрения заявления защитника.

Напомним, 24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева приговорил В.Януковича к 13 годам лишения свободы по подозрению в государственной измене и пособничеству в ведении агрессивной войны против Украины со стороны России. В то же время суд признал невиновным В.Януковича по обвинению в соучастии посягательства на территориальную целостность Украины, что стало причиной гибели людей или другим тяжким последствиям. Согласно постановлению суда, срок наказания Януковичу будет отсчитываться с момента его задержания. Приговор суда не вступил в законную силу и обжалован стороной защиты.

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Приговор, Заявление, Исправление, Приговор Януковичу, Описки.
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