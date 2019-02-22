Защитник по делу Януковича обратился в суд с заявлением об исправлении "описок"

Новости Украины: Защита в деле по обвинению Виктора Януковича подала заявление об исправлении допущенных, по их мнению, описок в приговоре.

Защитник бывшего президента Украины Виктора Януковича Александр Байдик подал в суд заявление об исправлении допущенных, по его мнению, описок в приговоре. Как сообщается на сайте Оболонского районного суда Киева, защитник просит районный суд Киева исключить из мотивировочной части приговора ссылку на обстоятельство, смягчающее наказание Януковичу.

В сообщении отмечается, что речь идет о совершении преступлений под влиянием зависимости от представителей властей России. Также, защитник просит районный суд Киева исправить в резолютивной части приговора сумму процессуальных издержек, которую должны взыскать с Януковича, а именно с 98 тыс. 561 грн 20 коп на 58 тыс. 521 грн 20 коп.

В пресс-релизе районного суда сообщается, что на данный момент решается вопрос о необходимости назначения судебного заседания для рассмотрения заявления защитника.

Напомним, 24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева приговорил В.Януковича к 13 годам лишения свободы по подозрению в государственной измене и пособничеству в ведении агрессивной войны против Украины со стороны России. В то же время суд признал невиновным В.Януковича по обвинению в соучастии посягательства на территориальную целостность Украины, что стало причиной гибели людей или другим тяжким последствиям. Согласно постановлению суда, срок наказания Януковичу будет отсчитываться с момента его задержания. Приговор суда не вступил в законную силу и обжалован стороной защиты.