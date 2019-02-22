В Минюсте Украины заявили о манипуляции РФ решения ЕСПЧ по морякам

Новости Украины: Заместитель министра юстиции Украины Иван Лищина заявил, что Россия манипулирует, заявляя, что ЕСПЧ отказал Украине о предоставлении медпомощи морякам.

Заместитель министра юстиции Украины - уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина сообщил, что опубликованное Министерством юстиции России заявление о том, что Европейский суд по правам человека отказал Украине о предоставлении медицинской помощи украинским морякам, которые были захвачены в Керченском проливе, является манипуляцией.

Кроме того, Лищина отметил, что существует решение ЕСПЧ, согласно которому удовлетворяется требование Киева по поводу установления мер предварительного характера в отношении украинских моряков.

Заместитель министра юстиции Украины отметил, что Европейский суд требует от властей РФ предоставления соответствующего медицинского обслуживания раненым морякам. Лищина заверил, что ЕСПЧ не отказал точно, ни в чем.

Ранее, пресс-служба Министерства юстиции РФ заявила, что доводы украинских властей и представленные материалы не убедили ЕСПЧ в необходимости удовлетворения заявленных требований. В ведомстве отметили, что по результатам их рассмотрения Европейский Суд счел, что запрос не содержит новых аргументов и является идентичным заявленному ранее обращению, на которое российские власти уже представили исчерпывающий ответ.

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружиязахватили в районе Керченского пролива украинский рейдовый буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" ВМС ВСУ,направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Задержаны и арестованы 24 украинских моряка. Их перевезли из Крыма в московский следственный изолятор "Лефортово", кроме того, трое раненных при обстреле россиянами украинских моряков были переведены в больницу СИЗО "Матросская тишина".