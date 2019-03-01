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Зеленский прокомментировал решение КС по статье о незаконном обогащении

Зеленский прокомментировал решение КС по статье о незаконном обогащении
09:17 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: пресс-служба Зеленского

Новости Украины: Владимир Зеленский считает, что Украина откатилась на 10 лет назад в борьбе с коррупцией.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает, что Конституционный суд руководствовался не интересами Основного закона, отменяя статью Уголовного кодекса относительно незаконного обогащения.

Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1", сообщает ТСН.

"То, что произошло, – это 10 лет назад в антикоррупционной борьбе. Мы понимаем, что Конституционный суд защищает не Конституцию, к сожалению, а защищает состояние наших провластных вельмож", – сказал Зеленский.

"Я хочу сказать, что Уголовный кодекс у нас большой, на каждого найдем статью", – добавил кандидат в президенты.

Как сообщалось, 26 февраля Конституционный суд принял решение, в котором признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение). В решении сказано, что статья 368-2 УК теряет силу с дня принятия судом этого решения.

Зеленский заявил, что старая власть не конкурент для его команды

Как заявил представитель суда, КС исходил из того, что эта статья обязывает гражданина доказывать, что ее состояние приобретено законным способом, а презумпция невиновности говорит о том, что доказывать вину гражданина является функцией государства.

27 февраля в Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что из-за решения КС все производства в отношении коррупционеров будут закрыты. 28 февраля президент Петр Порошенко заявил, что подписал и поручил зарегистрировать в Верховной Раде как неотложный законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение. По его словам, в новом законопроекте статья Уголовного кодекса о незаконном обогащении будет выписана так, что «комар носа не подточит».

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КСУ, Коррупция, Владимир Зеленский.
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