В КИУ считают, что "красивый жест" сделают еще несколько кандидатов в президенты

Новости Украины: Директор комитета избирателей Украины Алексей Кошель прогнозирует, что еще несколько кандидатов могут объявить о снятии кандидатуры в пользу других кандидатов.

Еще несколько кандидатов, баллотирующихся на должность президента на очередных выборах 31 марта, могут объявить о выходе с президентской гонки в пользу других кандидатов. Такое мнение выразил генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

"Я просто убежден, что мы еще увидим подобные заявления и не только в пользу Анатолия Гриценко, возможно, в пользу других кандидатов. Потому что, во-первых, на выборах всегда положительно воспринимается объединительный процесс, тем более на фоне этой избирательной кампании , когда мы имеем рекордное количество кандидатов, рейтинг половины из которых в пределах полпроцента. Во-вторых, многие политики ставят задачу не только победить, а стартовать на парламентских выборах ", - прокомментировал Кошель решение Андрея Садового сняться с предвыборной гонки.

По его словам, сейчас в Украине фактически наблюдается президентско-парламентская избирательная кампания, и политики понимают, что такой "красивый жест" как снятие своей кандидатуры в пользу более сильного кандидата может предоставить потом им места в проходной части списка кандидата, которого поддержал.

В то же время председатель КИУ напомнил, что кандидаты могут подать в ЦИК заявление об отказе баллотироваться не позднее 7 марта, и тогда они не будут включены в избирательный бюллетень.

Также он подчеркнул, что финансовый залог в 2,5 млн гривень кандидатам, которые отказались от участия в выборах, не возвращается.

Как сообщалось, лидер партии "Самопомощь", мэр Львова Андрей Садовый 1 марта объявил о намерении снять свою кандидатуру с выборов президента и поддержать лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко.

Позже кандидат в президенты Дмитрий Гнап также заявил о готовности снять свою кандидатуру в пользу Анатолия Гриценко. 31 декабря 2018 в Украине стартовала кампания очередных выборов президента, назначенных на 31 марта 2019 года. ЦИК 8 февраля завершила процесс регистрации кандидатов на должность главы государства - всего зарегистрировано 44 кандидата.