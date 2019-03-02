Нардепы Залищук и Найем заявили о поддержке кандидата в президенты Гриценко

Новости Украины: Два народных депутата Светлана Залищук и Мустафа Найем заявили о поддержке лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, кандидата на выборах президента

Народные депутаты Светлана Залищук и Мустафа Найем, которые недавно заявили о выходе из фракции "Блок Петра Порошенко", заявили о поддержке на президентских выборах 31 марта 2019 года кандидатуру лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.

На своей странице в Facebook народный депутат Светлана Залищук написала, что с самого начала считала, что обществу нужен единый кандидат от демократических сил. По ее мнению он станет альтернативой статусу-кво, масштабным схемам подкупа голосов, воровству в оборонной сфере, имитации антикоррупционных реформ и т.д.

Также, она назвала решение мэра Львова и лидера партии "Самопомич" Андрея Садового снять свою кандидатуру в пользу Анатолия Гриценко и решение об их объединении феноменом в украинской политике, который можно внести в Красную книгу.

Народный депутат Мустафа Найем также отреагировал на решение Андрея Садового у себя на странице в Facebook. По его словам, он и раньше призывал к объединению трех кандидатов – Андрея Садового, Анатолия Гриценко и Святослава Вакарчука. Однако, он отметил, что самый продуктивный период мобилизации был упущен минувшей осенью и зимой. За это время было много ненужной суеты, конкуренции и соревнований. Также, Найем отметил, что конечно, лучше позже, чем никогда, это хороший сигнал всем, кто требовал и ждал такого объединения.

Нардеп также подчеркнул, что будет работать с А.Гриценко "без обязательств", о чем уже проинформировали самого кандидата. По его словам, А.Гриценко может стать кандидатом для тех людей, которые разочаровались в Петре Порошенко, и которые не хотят поддерживать кандидата Игоря Коломойского Владимира Зеленского или Юлию Тимошенко.

Напомним, в пятницу, 1 марта стразу два кандидата в президенты Украины, лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый и кандидат от партии "Сила людей", журналист Дмитрий Гнап заявили о готовности снять свои кандидатуры в пользу лидера партии "Гражданская позиция", кандидата в президенты Украины Анатолия Гриценко.