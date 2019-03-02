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Выборы 2019: Гнап таки снимет свою кандидатуру

Выборы 2019: Гнап таки снимет свою кандидатуру
18:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: Гнап снимает свою кандидатуру на президентских выборах.

Съезд партии "Сила людей" призвал кандидата в президенты Дмитрия Гнапа снять свою кандидатуру на пост Президента Украины.

Об этом стало известно во время 11-го Всеукраинского съезда партии "Сила людей", который проходит 2 марта в Днепре, передает корреспондент Укринформа.

"Отозвать кандидата от политической партии "Сила людей" на должность Президента Украины и дать ему возможность добровольно отказаться от дальнейшего баллотирования на пост Президента Украины и снять свою кандидатуру в срок до 7 марта", - говорится в решении съезда.

Гнап, выступая на съезде, отметил, что должно быть выполнено решение 10-го съезда, что в случае появления единого кандидата от демократических сил, кандидатура от партии снимается. "Сейчас мы должны выполнить это решение съезда и поддержать Анатолия Гриценко, который стал кандидатом от демократических сил", - отметил Гнап. Также во время съезда он высказался о возможном выходе из партии в случае, если не будет поддержан единый кандидат.

Съезд после долгих дебатов решил официально объявить о выходе политической партии "Сила людей" из избирательной кампании.

По поддержке единого кандидата от демократических сил в партии не определились, мотивируя тем, что кроме Гриценко, кандидатом от демократических сил является еще и Роман Безсмертный. Будет ли поддерживать кого-то из них партия на президентских выборах станет известно после того, как рассмотрят предложения о сотрудничестве от этих кандидатов.

Кроме того, однопартийцы в вину Гнапу поставили историю о передаче бойцам на фронт средств от международной премии, которую Гнап выиграл в 2015 году.

Как известно, к премии прилагалось денежное вознаграждение в размере 15 тыс. евро, которое журналисты проекта "Следствие.Инфо" решили отдать на нужды бойцов на фронте. Оказалось, что в 2015 году на момент выплаты суммы премии "Следствие.Инфо" не имело своего отдельного банковского счета, а поэтому средства поступили Гнапу, и часть этих денег до сих пор находится у него.

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Гнап признал, что это его ошибка, которую он технически не исправил вовремя.

"Я понимаю, что доверие ко мне среди партийцев может быть подорвано. Но я готов его завоевать", - отметил Гнап, подчеркнув, что подал заявление о баллотировании по результатам праймериз "Силы людей", где его кандидатура набрала больше всего голосов.

На съезде присутствовали 106 делегатов из разных областей Украины.

Как сообщалось, лидер партии "Самопомич", мэр Львова Андрей Садовый 1 марта объявил о намерении снять свою кандидатуру с выборов Президента и поддержать лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко.

Позже кандидат в президенты Дмитрий Гнап также заявил о готовности снять свою кандидатуру в пользу Гриценко.

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Анатолий Гриценко, Дмитрий Гнап, Выборы 2019, Сила людей.
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