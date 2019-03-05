Скандал в оборонке: Сын Гладковского подал в суд на журналистов-расследователей

Новости Украины: Сын бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь подал иск в суд на журналистов проекта Bihus.Info Дениса Бигуса и Лесю Иванову.

Сын бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Олега Гладковского Игорь 4 марта подал иск в Подольский районный суд Киева к журналистам-расследователям о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Согласно информации на сайте "Судебная власть Украины", дело будет рассматривать судья Владимир Гребенюк. Дата рассмотрения пока еще не назначена.

И.Гладковский подал иск к журналистам Денису Бигусу и Лесе Ивановой, а также к общественной организации "ТОМ 14", которая основана коллективом телепрограммы "Наши гроши".

Как сообщалось, команда журналистских расследований Bihus.Info представила 25 февраля фильм, в котором утверждается, что Игорь Гладковский, сын уволенного указом президента 4 марта с должности первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам. Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн грн.

Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны О.Гладковский, который ранее был бизнес-партнером действующего президента страны Петра Порошенко, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна. В материале также говорится, что сделки организовывались через три основные фирмы-прокладки, а одной из подобных фирм якобы выступал завод "Кузня на Рыбальском", на тот момент принадлежавший П.Порошенко.

После обнародования фильма И.Гладковский заявил, что подаст в суд на его авторов, которые обвиняют его в причастности к коррупции в оборонном секторе. Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко также назвала инсинуацией факты, обнародованные в расследовании, и заявила, что его фигуранты подадут в суд на журналистов.

В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) тогда же завили, что предприятия, о которых идет речь в программе "Наши гроши" о злоупотреблениях при проведении закупок для украинской армии, уже являются объектами расследований НАБУ.