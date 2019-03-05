Новости Украины: Петр Порошенко утвердил концепцию борьбы с терроризмом, в которой наибольшую террористическую угрозу для Украины представляет политика РФ.

Президент Украины Петр Порошенко утвердил концепцию борьбы с терроризмом в Украине, согласно которой наибольшую террористическую угрозу для Украины составляет агрессивная политика Российской Федерации, направленная на дестабилизацию ситуации в Украинском государстве.

Соответствующий указ президента Украины №53/2019 от 5 марта 2019 года обнародован на сайте главы государства.

В данной концепции в разделе "Проблемы, требующие решения" указывается, что "в настоящее время наибольшую террористическую угрозу для Украины составляет агрессивная политика Российской Федерации, направленная на дестабилизацию ситуации в государстве, в том числе путем инспирации сепаратистских проявлений и всесторонней поддержки диверсионно-террористической деятельности марионеточных квазигосударственных образований на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

"Действия незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР", в частности, обстрелы гражданских объектов и инфраструктуры, которые вызывают многочисленные жертвы среди гражданского населения, осуществление диверсий, создание препятствий в работе наблюдателей международных организаций, угроз их жизни и здоровью, характеризуются в международной правоохранительной практике как террористические", - сказано в концепции.

Отмечается, что в глобальном индексе терроризма, который разрабатывается для определения уровня уязвимости государств к террористическим угрозам, с началом вооруженной агрессии Российской Федерации Украина переместилась с 51 (в 2013 году) на 21 место (в 2018 году) среди 163 стран.

Согласно концепции, вероятности распространения терроризма в Украине способствуют: активизация в Украине сепаратистских движений и провоцирование таких настроений в местах компактного проживания национальных меньшинств; агрессивные действия РФ в отношении Украины, в том числе в Азово-Черноморском регионе; наличие на украинской территории большого количества наиболее уязвимых объектов возможных террористических посягательств; рост уровня преступности, связанной с незаконным оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых и ядовитых веществ и других средств массового поражения; усиление интереса к Украине со стороны международной организованной преступности в сферах незаконной миграции, легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, контрабанды оружия, опасных материалов и наркотических средств, отходов биологических и химических веществ, ядерных материалов и др.

"В условиях гибридной войны требует усовершенствования институциональный механизм координации деятельности субъектов борьбы с терроризмом, в том числе путем уточнения задач и функций Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины, оптимизации его организационно-штатной структуры", - сказано в концепции.

Кроме того, по мнению автором документа, функционирование общегосударственной системы борьбы с терроризмом должно осуществляться с использованием опыта в сфере борьбы с терроризмом, в том числе на основе поэтапного внедрения положений Глобальной контр террористической стратегии ООН.

В разделе "Пути и способы решения проблем" концепции указывается, что для решения задач по обеспечению повышения эффективности борьбы с терроризмом предполагается среди прочего: совершенствование институционального механизма координации деятельности субъектов борьбы с терроризмом; постоянный и своевременный обмен между субъектами борьбы с терроризмом информацией о террористических угрозах; оптимизации структуры и штатной численности Антитеррористического центра при СБУ и соответствующих подразделений субъектов борьбы с терроризмом по направлению деятельности; унификации программ обучения, подготовки и переподготовки личного состава и работников субъектов борьбы с терроризмом; применение современных систем безопасности на объектах возможных террористических посягательств; обеспечения субъектов борьбы с терроризмом необходимой ресурсной базой и др.

Также предусматривается усовершенствование и расширение взаимодействия субъектов борьбы с терроризмом с правоохранительными органами и специальными службами иностранных государств, антитеррористическими структурами ООН, ОБСЕ, НАТО, ЕС, другими международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, на основании международных договоров.

Ожидается, что реализация положений данной концепции позволит обеспечить повышение эффективности функционирования общегосударственной системы борьбы с терроризмом, усиление защиты государственного суверенитета, конституционного строя и территориальной целостности Украины с неуклонным соблюдением прав и свобод человека и гражданина.

"Реализация положений концепции возлагается на субъекты борьбы с терроризмом в пределах их компетенции", - сказано в документе.

Финансовое обеспечение реализации концепции должно осуществляться за счет средств государственного бюджета, предусмотренных для субъектов борьбы с терроризмом, а также других источников, не запрещенных законодательством.

Указом президента, которым утверждена концепция, также поручается Кабинету министров Украины при участии СБУ, Службы внешней разведки Украины, Управления государственной охраны Украины разработать и утвердить в двухмесячный срок план реализации концепции борьбы с терроризмом в Украине.

СБУ при участии других субъектов борьбы с терроризмом поручено подготовить и подать в двухмесячный срок на рассмотрение президенту Украины предложения относительно порядка проведения осмотра общегосударственной системы борьбы с терроризмом.

Данный указ вступает в силу со дня его опубликования.