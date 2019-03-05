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НАБУ открыло еще одно дело после 3-й части расследования Bihus.Info

НАБУ открыло еще одно дело после 3-й части расследования Bihus.Info
15:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: НАБУ

Новости Украины: НАБУ зарегистрировало еще одно производство в отношении руководителей "Укрспецэкспорта" после анализа 3-й части фильма о коррупции в "оборонке".

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по результатам анализа информации, изложенной в третьей части фильма-расследования команды журналистских расследований "Bihus.Info" о фактах коррупции в оборонно-промышленном комплексе зарегистрировали еще одно уголовное производство.

"Предварительная правовая квалификация - ч.5 ст.191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой – ред.)", - сообщает пресс-служба НАБУ на странице Бюро в соцсети Фейсбук во вторник днем.

В НАБУ отметили, что сведения в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) внесены "по факту завладения средствами госбюджета, совершенного по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере путем злоупотребления служебным положением должностными лицами из числа руководителей государственной компании "Укрспецэкспорт" при осуществлении закупки деталей и комплектующих для авиатехники".

При этом в пресс-службе Бюро, чтобы предотвратить распространение недостоверной информации, подчеркивают, что приведенные в фильме-расследовании факты и переписка между фигурантами обнародованных трех частей упомянутого расследования журналистов, которые, предположительно, могут содержаться в материалах расследования военной прокуратуры, Генеральная прокуратура в НАБУ никогда не передавала.

"Зато НАБУ получило другие материалы, касающиеся других фактов, которые были приобщены к расследованию детективов", - добавили в Бюро и напомнили, что часть описанных Bihus.info событий в "оборонке" уже исследуется в рамках досудебных расследований НАБУ.

Как сообщалось, в обнародованной вечером 4 марта в программе "Наши гроши" третьей серии расследования команда журналистских расследований Bihus.Info утверждает, что схемы закупки комплектующих по завышенным ценам для предприятий "Укроборонпрома" включали в себя "откаты" для нынешнего руководителя госконцерна Павла Букина и уволенного в понедельник первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олега Гладковского.

В третьей серии расследования, основанного на базе полученного журналистами осенью 2018 года от анонима архива переписки участников сделок, ее авторы обвиняют О.Гладковского и П.Букина в получении как минимум $30 тыс. и $10 тыс. соответственно при закупке российских высотомеров для ремонта в Украине Ан-26 из Казахстана.

По данным журналистов, в 2016-2017 годах эти приборы стоимостью около $85 тыс. при посредничества сына О.Гладковского Игоря и его партнера Виталия Жукова были доставлены в Украину через ОАЭ под видом запчастей к гражданскому вертолету и приобретены госкомпанией "Укрспецэкспорт", которую на тот момент возглавлял П.Букин, примерно за $580 тыс.

Сын Гладковского показал ответное видео на расследование журналистов

Журналисты заявляют, что О.Гладковский и П.Букин отказались комментировать эту информацию, а экс-замглавы СНБО отрицал знакомство с В.Жуковым.

Утром 5 марта в государственном концерне "Укроборонпром" заявили, что обнародованная накануне в программе "Наши гроши" информация по осуществлению капитального ремонта двух самолетов Ан-26 для иностранного заказчика является некорректной, имеет признаки манипуляций и является проявлением заангажированной журналистики. В частности, в "Укроборонпроме" утверждают, что информация о семикратном завышении цены на приборы для Ан-26 является некорректной.

Санкция ч.5 ст.191 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

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Коррупция, Укрспецэкспорт, Уголовное дело, НАБУ.
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