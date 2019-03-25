Глава Минюста: 31 марта суды будут работать круглосуточно

Новости Украины: В день выборов президента, 31 марта, суды будут работать круглосуточно.

Накануне дня выборов президента Украины, в день голосования 31 марта и после него украинские суды будут работать в специальном режиме, сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко.

"Суды, так же как и все избирательные комиссии и до дня голосования и в день выборов будут голосовать в специальном режиме. В день выборов – круглосуточно, потому наш закон предусматривает ряд категорий жалоб, которые подаются участниками избирательного процесса, которые должны быть рассмотрены безотлагательно", - рассказал П.Петренко на брифинге в понедельник в Киеве.

По его словам, в настоящее время Государственная судебная администрация организовывает работу всех судов в стране так, чтобы они обеспечили оперативное и своевременное рассмотрение всех жалоб, которые определены законодательством в рамках проведения избирательного процесса.

"Убежден, что как и на прошлых выборах, когда суды работали в усиленном режиме, так и в этот раз государство обеспечить защиту прав граждан и возможность воспользоваться правом на судебную защиту – будь-то избиратель, будь-то участник избирательного процесса", - подчеркнул министр.