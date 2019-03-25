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Гриб написал официальное заявление о голодовке, его перевели в отдельную камеру

Гриб написал официальное заявление о голодовке, его перевели в отдельную камеру
20:47 Пн, 25 Март 2019 Телеграф Украинская правда Фото: Твиттер

Новости Украины: Украинский политзаключенный Павел Гриб написал официальное заявление о голодовке.

В российском СИЗО политузника Павла Гриба, осужденного в РФ к шести годам тюрьмы по обвинению в принуждению к теракту, из-за объявленной голодовки перевели в отдельную камеру.

Об этом заявил председатель Общественной наблюдательной комиссии Ростовской области Леонид Петрашис, передает российский "Интерфакс".

"Гриб в понедельник написал официальное заявление о голодовке, теперь он будет осмотрен врачом и переведен в отдельную камеру", - сказал Петрашис.

По его словам, члены ОНК предупредили украинца, что в связи с голодовкой он не сможет принимать прописанные ему препараты от гастрита, и это может негативно отразится на его здоровье.

 Напомним, россияне похитили Павла Гриба 24 августа 2017 года на территории Беларуси: украинцу инкриминировали "склонение к теракту". По версии обвинения, Гриб под давлением Стефана Капиноса склонял российскую школьницу Татьяну Ершову из Сочи изготовить и подорвать взрывчатку.

Россия заверяет, что Павел Гриб на здоровье не жалуется

Европейский суд по правам человека в декабре 2018 г. обязал Россию предоставить медицинские документы о состоянии здоровья Гриба.

30 января 2019 года отец Павла Гриба заявил о его критическом состоянии.

В конце января украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что Грибу требуется немедленная операция на сердце, т.к. состояние его здоровья - сверхкритическое.

22 марта в РФ украинского политзаключенного Павла Гриба приговорили к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, он объявил голодовку.

Перед приговором Гриб выступил с последним словом в суде, не признал обвинений и назвал представителей ФСБ "бандитами и убийцами".

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Все по теме:

Россия, Голодовка, Павел Гриб, Политзаключенные в РФ, Приговор в РФ.
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