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Госпогранслужба: российские наблюдатели не пересекали границу с Украиной

Госпогранслужба: российские наблюдатели не пересекали границу с Украиной
23:05 Вт, 26 Март 2019 Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Председатель Государственной пограничной службы Петр Цигикал отрицает пересечение украинской границы российскими наблюдателями.

Никто из российских наблюдателей официально не пересекал украинскую границу.

Об этом в эфире ток-шоу "Эхо Украины" на телеканале "Прямой" заявил председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал, сообщает корреспондент.

"Не было такого прецедента, чтобы приезжали российские наблюдатели. Было заявление, что две женщины должны были приехать, но это не произошло... Официально никто из российских наблюдателей границу не пересекал", - заявил он.

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Глава Госпогранслужбы также сообщил, что Украина получила заявки примерно от 2000 наблюдателей из других стран.

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"Они (иностранные наблюдатели - прим.) аккредитованы, соответственно, списки нам предоставила ЦИК. Мы предварительно проверяем этих людей, и они уже прибывают в Украину", - сказал Цигикал.

В частности он отметил, что сейчас в Украине прибыло где-то около 380 наблюдателей, а также около 85 представителей иностранных СМИ.

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Наблюдатели, Госпогранслужба, ЦИК, Петр Цигикал, Выборы 2019.
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