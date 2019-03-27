Скачать
Среда, 27.03.2019
Порошенко пояснил иск против "1+1": Речь идет о собственниках и олигархах
Порошенко пояснил иск против "1+1": Речь идет о собственниках и олигархах
Стало известно количество украинских избирателей за границей
Стало известно количество избирателей за границей
Роналду прибыл в Барселону
Роналду прибыл в Барселону
Кейт Миддлтон ответила на вопрос о четвертом ребенке
Кейт Миддлтон ответила на вопрос о четвертом ребенке

Наев: ВСУ сегодня мало чем отличаются от армий стран НАТО

Наев: ВСУ сегодня мало чем отличаются от армий стран НАТО
16:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: ВСУ по боевому опыту даже превосходит армии стран НАТО в некоторых вопросах.

Вооруженные силы Украины сегодня по боевому опыту в некоторых вопросах даже превосходит армии стран НАТО, но для вступления Украины в Североатлантический альянс нужно пройти определенный путь, сказал командующий Объединенных сил Сергей Наев.

"Украина давно и последовательно держит курс на вступление в Североатлантический альянс. Всю предыдущую, до 2014 года, историю независимой Украины это тоже делалось, но делалось медленно и неуверенно. Последние же пять лет это – как стремительный рывок вперед", - рассказал С.Наев в интервью газете "Голос Украины", опубликованном в среду.

В частности, по его словам, активное продвижение наблюдается во всем, что касается совместных учений и совместных действий в составе миротворческих подразделений, обучения с инструкторами из армий разных стран, военной науки, логистики и в других сферах.

За время войны с РФ погибли 2959 украинских воинов

"Украинское войско сегодня мало чем отличается от армий стран НАТО, а по боевому опыту – в некоторых вопросах даже идет впереди. Но для вступления в НАТО нужно пройти определенный путь. И шаги на этом пути четко определены соответствующими доктринами и нормативно-правовыми документами правительства и Вооруженных сил. Считаю, что срок вступления Украины в НАТО от нас не так уж и далек", - отметил С.Наев.

Сколько украинцев призовут на срочную службу в апреле-июне

Он отметил, что реформа Вооруженных сил Украины — это положительный и необратимый процесс.

Ранее командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев назвал преступниками российских военных, которые обстреливают мирные населенные пункты и их жителей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НАТО, Армия, ВСУ, Сергей Наев.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 27 марта – Федоров день
02 В Украину ворвется сильный ветер и мокрый снег: синоптики дали "холодный" прогноз погоды
03 Анастасия Петрик поделилась яркими снимками с сестрой
04 Гороскоп на сегодня, 27 марта 2019: все знаки Зодиака
05 Выборы 2019: спецучасткам разрешили самостоятельно напечатать бюллетени
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В украинском порту обнаружили российские ракеты
В украинском порту обнаружили российские ракеты
В Украине разгулялась непогода: какие области засыпало снегом (Фото, видео)
В Украине разгулялась непогода: какие области засыпало снегом
На восстановление Донбасса увеличили финансирование
На восстановление Донбасса увеличили финансирование
Эмили Ратаковски в образе блондинки показала аппетитные формы
Эмили Ратаковски в образе блондинки показала аппетитные формы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь