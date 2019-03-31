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Парубий не видит оснований для обжалования результатов выборов

Парубий не видит оснований для обжалования результатов выборов
22:30 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Верховная Рада

Новости Украины: Спикер ВР Андрей Парубий не видит оснований для обжалования результатов выборов, прошедших без системных нарушений.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий говорит, что выборы президента Украины прошли без системных нарушений, и не видит оснований для обжалования их результатов.

Как передает корреспондент, об этом спикер парламента сказал в эфире одного из телеканалов.

«Сегодняшние выборы в Украине прошли без системных нарушений. Прошли свободно, и я считаю это большим достижением украинской демократии», - сказал Парубий.

По его словам, высокая явка на выборах свидетельствует о высокой мобилизации людей, потому что избирательная кампания была активная и давала много интриг.

«Однако хочу сказать, что в Западной Украине не такой высокий уровень мобилизации, как я ожидал. И я уверен, что во втором туре уровень мобилизации будет выше», - добавил он.

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Парубий говорит, что высокая явка свидетельствует о том, что украинские граждане не чувствуют себя равнодушными и они понимают, что в стране в состоянии войны голос каждого имеет значение.

«Такая явка является свидетельством высокой зрелости и высокого уровня ответственности украинских граждан», - сказал Парубий.

Спикер парламента отмечает, что те, кто получили менее ожидаемые результаты, будут говорить о том, что выборы «были сфальсифицированы».

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«И это одна из политических технологий, но я уверен, что оценка общества, международных наблюдателей и ЦИК будет ключевой», - сказал он.

Также он отметил, что любые попытки оспорить результаты голосования «выглядят жалкими и вызывают жалость к кандидатам, которые пытаются сегодня поставить под сомнение выбор людей».

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По словам председателя ВР, еще недавно они раздавали должности министров, премьер-министров, и «сегодня им трудно смириться с тем, что такая перспектива потеряна, но это воля украинцев».

Напомним, шоумен Владимир Зеленский лидирует в первом туре голосования на выборах президента Украины с 30,4%, действующий глава государства Петр Порошенко набирает 17,8%, лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко – 14,2%, свидетельствуют данные Национального экзит-пола.

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Верховная Рада, Андрей Парубий, Выборы 2019.
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