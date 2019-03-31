Выборы Президента 2019
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Выборы Президента Украины: первый тур 31 марта 2019 года онлайн-текстовая трансляция
Выборы Президента Украины: текстовая трансляция
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Выборы 2019: Зеленский не прочь дебатов с Порошенко

Выборы 2019: Зеленский не прочь дебатов с Порошенко
23:00 Вс, 31 Март 2019 Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Кандидат в президенты Владимир Зеленский готов к дебатам с действующим президентом Петром Порошенко перед вторым туром выбором.

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил, что готов прийти на дебаты с действующим президентом Петром Порошенко.

"Я готов. Я открытый человек, я готов к любому интервью. У меня очень мало времени в жизни", - сказал В.Зеленский на брифинге в штабе в Киеве, отвечая на вопрос о том, готов ли он выйти на дебаты с П.Порошенко.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский также ответил на обвинения со стороны действующего президента Украины, кандидата в президенты Петра Порошенко в зависимости от бизнесмена Игоря Коломойского заявлением о связях главы государства с фигурантом журналистского расследования о незаконных схемах в ОПК – экс-первым замсекретарем СНБО Олегом Гладковским (ранее имел фамилию Свинарчук).

"Только что посмотрели пресс-конференцию нашего гаранта, он еще раз сказал, что я марионетка Коломойского. У меня только один вопрос, думаю, он тоже это увидит: так Вы марионетка Свинарчука или Свинарчук ваша марионетка? Если можно передайте нашему гаранту", - сказал В.Зеленский на брифинге в своем избирательном штабе в воскресенье вечером.

Официальные результаты голосования ЦИК (Обновляется)

Ранее в воскресенье П.Порошенко выразил мнение, что перед вторым туром президентских выборов обязательно должны пройти предвыборные дебаты кандидатов: "Выборы - во втором туре. Ключевым элементом должны быть предвыборные дебаты".

Зеленский: Экзит-полов много – победитель один

Напомним, шоумен Владимир Зеленский лидирует в первом туре голосования на выборах президента Украины с 30,4%, действующий глава государства Петр Порошенко набирает 17,8%, лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко – 14,2%, свидетельствуют данные Национального экзит-пола.

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Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Выборы 2019.
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