Выборы 2019: Зеленский не прочь дебатов с Порошенко

Новости Украины: Кандидат в президенты Владимир Зеленский готов к дебатам с действующим президентом Петром Порошенко перед вторым туром выбором.

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил, что готов прийти на дебаты с действующим президентом Петром Порошенко.

"Я готов. Я открытый человек, я готов к любому интервью. У меня очень мало времени в жизни", - сказал В.Зеленский на брифинге в штабе в Киеве, отвечая на вопрос о том, готов ли он выйти на дебаты с П.Порошенко.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский также ответил на обвинения со стороны действующего президента Украины, кандидата в президенты Петра Порошенко в зависимости от бизнесмена Игоря Коломойского заявлением о связях главы государства с фигурантом журналистского расследования о незаконных схемах в ОПК – экс-первым замсекретарем СНБО Олегом Гладковским (ранее имел фамилию Свинарчук).

"Только что посмотрели пресс-конференцию нашего гаранта, он еще раз сказал, что я марионетка Коломойского. У меня только один вопрос, думаю, он тоже это увидит: так Вы марионетка Свинарчука или Свинарчук ваша марионетка? Если можно передайте нашему гаранту", - сказал В.Зеленский на брифинге в своем избирательном штабе в воскресенье вечером.

Ранее в воскресенье П.Порошенко выразил мнение, что перед вторым туром президентских выборов обязательно должны пройти предвыборные дебаты кандидатов: "Выборы - во втором туре. Ключевым элементом должны быть предвыборные дебаты".

Напомним, шоумен Владимир Зеленский лидирует в первом туре голосования на выборах президента Украины с 30,4%, действующий глава государства Петр Порошенко набирает 17,8%, лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко – 14,2%, свидетельствуют данные Национального экзит-пола.