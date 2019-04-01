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Наблюдатели не поделили право зафиксировать нарушение и подрались

Наблюдатели не поделили право зафиксировать нарушение и подрались
00:03 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины: Двое наблюдателей подрались за право зафиксировать нарушение избирательного законодательства.

Двое наблюдателей подрались за право зафиксировать нарушение избирательного законодательства.

Как передает корреспондент, об этом заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко заявил на брифинге в ЦИК.

Радченко сообщил, что избирательные участки открылись вовремя за незначительным исключением.

По его словам, некоторые участки не открылись в 08.00 по следующим причинам: на 8 участках члены комиссий вопреки закону поставили штамп «выбыл» возле фамилии одного или двух кандидатов, которые якобы написали заявления, что снимают свои кандидатуры. ”Поэтому ЦИК была вынуждена вмешаться и заменить испорченные бюллетени, что вызвало определенную задержку в открытии участков. Последний из них открылся в 11.40”, - сказал Радченко.

Другая причина несвоевременного открытия «звучит тривиально, но несколько участков открылись с небольшим опозданием из-за перевода часов», еще одна причина небольшой задержки в открытии - члены участковых комиссий не справились вовремя с утренним заседанием. Задержка в открытии была всего 10-15 минут, и таких участков меньше десятка.

Также Радченко заявил, что ЦИК не зафиксировала системных нарушений, которые угрожали бы результатам голосования и волеизъявлению избирателей.

Он подчеркнул, что все избирательные участки на линии разграничения, в зоне проведения операции Объединенных сил работали нормально, и на всех этих участках военнослужащие смогли проголосовать. Также Радченко выразил сожаление, что закон не позволяет открыть участки непосредственно на опорных пунктах.

Говоря о закрытии участков, Радченко отметил, что практически все участки закрылись вовремя, больших очередей на участках, кроме заграничных, не было. Среди заграничных участков самые большие очереди были в Польше и Германии.

Также он рассказал о проблемах, которые возникали в ходе голосования, в том числе: требование от избирателей, получивших ID-карты, справки о регистрации, что является незаконным.

«Не обошлось и без курьезов - был зафиксирован случай, когда двое наблюдателей от общественных организаций подрались, а причина конфликта была в том, что каждый из них пытался отвоевать право зафиксировать нарушение избирательного законодательства», - рассказал Радченко.

Выборы Президента Украины: первый тур 31 марта 2019 года онлайн-текстовая трансляция

Также был случай, когда члены комиссии потеряли ключи от сейфа, где лежали бюллетени, и пришлось разрезать его болгаркой.

«На Сумщине избиратель пытался вынести с участка бюллетень, он его пытался вынести во рту. Члены комиссии это увидели, и прямо изо рта вытащили. Объяснить свои действия он не смог», - рассказал Радченко.

Напомним, больше всего сообщений о нарушениях, связанных с избирательным процессом, было зарегистрировано в Днепропетровской области - 282 сообщения.

Центральная избирательная комиссия обнародовала данные первых обработанных 0,11% протоколов с результатами голосования на выборах президента Украины.

Напомним, шоумен Владимир Зеленский лидирует в первом туре голосования на выборах президента Украины с 30,4%, действующий глава государства Петр Порошенко набирает 17,8%, лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко – 14,2%, свидетельствуют данные Национального экзит-пола.

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Драка, Наблюдатели, ЦИК, Выборы 2019, Драка на выборах.
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