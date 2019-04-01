Центризбирком обработал 95,59% протоколов

Центральная избирательная комиссия обновила 95,59% электронных протоколов. Об этом сообщается на сайте ЦИК.
Так, во второй тур президентских выборов в Украине выходят Владимир Зеленский с 30,22% голосов избирателей и действующий глава государства Петр Порошенко с 15,93% голосов.
На третьем месте с результатом 13,40% голосов Юлия Тимошенко.
Первая десятка кандидатов в президенты Украины и их результаты выглядят так:
Владимир Зеленский – 30,22%
Петр Порошенко – 15,93%
Юлия Тимошенко – 13,40%
Юрий Бойко – 11,60%
Анатолий Гриценко – 6,95%
Игорь Смешко – 6,02%
Олег Ляшко – 5,47%
Александр Вилкул – 4,18%
Руслан Кошулинский – 1,64%
Юрий Тимошенко – 0,62%
Сегодня, 1 апреля, ЦИК приняла протоколы с мокрыми печатями от трех избирательных округов. Также сообщается, что ЦИК уже обновила 90,26% электронных протоколов. По итогам подсчетов во второй тур президентских выборов в Украине выходят Владимир Зеленский с 30,26% голосов избирателей и действующий глава государства Петр Порошенко с 15,98% голосов.