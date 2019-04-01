Центризбирком обработал 95,59% протоколов

Новости Украины: ЦИК обработала 95,14% протоколов: Зеленский - 30,23%, Порошенко - 15,94%, Тимошенко.

Центральная избирательная комиссия обновила 95,59% электронных протоколов. Об этом сообщается на сайте ЦИК.

Так, во второй тур президентских выборов в Украине выходят Владимир Зеленский с 30,22% голосов избирателей и действующий глава государства Петр Порошенко с 15,93% голосов.

На третьем месте с результатом 13,40% голосов Юлия Тимошенко.

Первая десятка кандидатов в президенты Украины и их результаты выглядят так:

Владимир Зеленский – 30,22%

Петр Порошенко – 15,93%

Юлия Тимошенко – 13,40%

Юрий Бойко – 11,60%

Анатолий Гриценко – 6,95%

Игорь Смешко – 6,02%

Олег Ляшко – 5,47%

Александр Вилкул – 4,18%

Руслан Кошулинский – 1,64%

Юрий Тимошенко – 0,62%

Сегодня, 1 апреля, ЦИК приняла протоколы с мокрыми печатями от трех избирательных округов. Также сообщается, что ЦИК уже обновила 90,26% электронных протоколов. По итогам подсчетов во второй тур президентских выборов в Украине выходят Владимир Зеленский с 30,26% голосов избирателей и действующий глава государства Петр Порошенко с 15,98% голосов.