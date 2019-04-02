ЦИК обработала протоколы на заграничном округе

По окончательным результатам первого тура выборов 2019 года на зарубежных участках победил действующий президент Украины Петр Порошенко, второе место у Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК.
Отметим, что по состоянию на 9:30 2 апреля обработано 100% протоколов по заграничному округу, который состоит из 101 участка.
Всего в голосовании за рубежом приняли участие более 55 тыс. украинцев.
Голоса украинских избирателей на заграничном округе распределились следующим образом:
Петр Порошенко - 38,93%
Владимир Зеленский - 26,01%
Анатолий Гриценко - 10,64%
Игорь Смешко - 6,62%
Руслан Кошулинский - 4,67%
Юлия Тимошенко - 4,21%
Юрий Бойко - 3,91%
Александр Вилкул - 1,80%
Ранее министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что явка избирателей на выборах президента Украины на зарубежных участках существенно упала по сравнению с выборами 2014 года.
Напомним, первый тур выборов президента Украины состоялся в воскресенье, 31 марта.
По результатам национального экзитпола, шоумен Владимир Зеленский лидирует с 30,6%, за нынешнего президента Петра Порошенко отдали свои голоса 17,8%.
По данным ЦИК, которая обработала 97,77% протоколов на 06:00 2 апреля, Зеленского поддержали 30,26% избирателей, а Порошенко - 15,92%.
Лидер Батькивщины Юлия Тимошенко потеряла шанс выйти во второй тур.
ЦИК официально объявила о подготовке ко второму туру выборов.