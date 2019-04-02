ЦИК обработала протоколы на заграничном округе

Новости Украины: Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов на заграничном избирательном округе.

По окончательным результатам первого тура выборов 2019 года на зарубежных участках победил действующий президент Украины Петр Порошенко, второе место у Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК.

Отметим, что по состоянию на 9:30 2 апреля обработано 100% протоколов по заграничному округу, который состоит из 101 участка.

Всего в голосовании за рубежом приняли участие более 55 тыс. украинцев.

Голоса украинских избирателей на заграничном округе распределились следующим образом:

Петр Порошенко - 38,93%

Владимир Зеленский - 26,01%

Анатолий Гриценко - 10,64%

Игорь Смешко - 6,62%

Руслан Кошулинский - 4,67%

Юлия Тимошенко - 4,21%

Юрий Бойко - 3,91%

Александр Вилкул - 1,80%

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что явка избирателей на выборах президента Украины на зарубежных участках существенно упала по сравнению с выборами 2014 года.

Напомним, первый тур выборов президента Украины состоялся в воскресенье, 31 марта.

По результатам национального экзитпола, шоумен Владимир Зеленский лидирует с 30,6%, за нынешнего президента Петра Порошенко отдали свои голоса 17,8%.

По данным ЦИК, которая обработала 97,77% протоколов на 06:00 2 апреля, Зеленского поддержали 30,26% избирателей, а Порошенко - 15,92%.

Лидер Батькивщины Юлия Тимошенко потеряла шанс выйти во второй тур.

ЦИК официально объявила о подготовке ко второму туру выборов.