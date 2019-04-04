Геращенко признала фейком новость о правах РФ на ролик Зеленского

Новости Украины: Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко назвала информацию о российской фирме, которой принадлежат права на ролик Владимира Зеленского, фейском

Первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что информация о российской фирме, которая имеет корпоративные права на видеоролик кандидата в президенты Владимира Зеленского о дебатах является фейком и удалила свой предыдущий пост об этом. Об этом Геращенко написала в Facebook.

"К фейкам отношусь отрицательно. Поэтому фейки удаляю и признаю. Буду рада, если это золотое правило будут соблюдать и оппоненты ", - написала Геращенко.

Она добавила, что имеет в виду "дорогой и пафосный ролик Зе о стадионе".

"Его команда объяснила, что пафосно снимал местный умелец, а РФ - компашки просто сразу радостно его залили себе и обозначили своего фаворита на украинских выборах", - пояснила первый заместитель Председателя ВР.

Как сообщалось, ранее Геращенко на странице в Facebook опубликовала информацию о том, что российская фирма имеет корпоративные права на видеоролик кандидата в президенты Владимира Зеленского о дебатах.

Подобный пост написал и нардеп от БПП Владимир Арьев.

"Хотите узнать у кого авторские права на избирательные агитки Зе? Правда, интересно? Избирательная кампания, наверное, того же авторства. Стиль выдает", - написал Арьев в Twitter.

Кандидат в президенты Владимир Зеленский, который стал лидером первого тура выборов с результатом 30,24%, 3 апреля позвал Петра Порошенко, который набрал 15,95%, на дебаты перед вторым туром. Зеленский заявил, что дебаты должны состояться на стадионе НСК "Олимпийский" в присутствии всех желающих журналистов и каналов.

В ответном обращении действующий глава государства напомнил, что согласно закону о выборах Президента дебаты могут происходить на базе Общественного телевидения с трансляцией на всех телеканалах, но согласился на проведение дебатов на НСК "Олимпийский".

Как устанавливает статья 62 Закона о выборах Президента, теледебаты проводятся в последнюю пятницу перед днем повторного голосования между 19 и 22 часами в прямом эфире, продолжительностью не менее 60 минут.

Теледебаты транслируются на Первом Национальном канале Национальной телекомпании Украины и Первом канале Национальной радиокомпании Украины, а также могут бесплатно транслироваться другими каналами вещания. Кандидаты на пост Президента Украины принимают участие в теледебатах лично.