Гендиректор НСК "Олимпийский": Мы готовы принять дебаты

Новости Украины: Анисимов подчеркнул, что арена имеет все технические возможности для проведения мероприятия.

Заместитель гендиректора НСК «Олимпийский» Виктор Анисимов сообщил во время своего брифинга о возможности проведения дебатов перед вторым туром президентских выборов между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским со зрителями.

«НСК «Олимпийский» имеет все технические возможности для того, чтобы провести дебаты на высоком уровне, но пока посчитать, сколько это будет стоить – невозможно.

Если поступит заявка с техническим заданием, то будет встреча с представителями ЦИК, «Общественного телевидения» и представителями кандидатов в президенты для того, чтобы определить технические условия и требования для проведения дебатов. И, исходя из этого, будут приниматься решения относительно технической поддержки, охраны, обеспечения безопасности на НСК «Олимпийский» и прежде всего самый важный вопрос – это будет со зрителями или нет.

Все возможно. Мы же провели финал Лиги чемпионов. Но вопрос в том, какое решение примет ЦИК».

Ранее, Президент Украины Петр Порошенко прошел медобследование на «Олимпийском», которое было одним из условий кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского для проведения дебатов.