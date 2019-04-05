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Гендиректор НСК "Олимпийский": Мы готовы принять дебаты

Гендиректор НСК "Олимпийский": Мы готовы принять дебаты
11:32 Сегодня Телеграф xsport.ua Фото: НСК Олимпийсий

Новости Украины: Анисимов подчеркнул, что арена имеет все технические возможности для проведения мероприятия.

Заместитель гендиректора НСК «Олимпийский» Виктор Анисимов сообщил во время своего брифинга о возможности проведения дебатов перед вторым туром президентских выборов между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским со зрителями.

«НСК «Олимпийский» имеет все технические возможности для того, чтобы провести дебаты на высоком уровне, но пока посчитать, сколько это будет стоить – невозможно.

Если поступит заявка с техническим заданием, то будет встреча с представителями ЦИК, «Общественного телевидения» и представителями кандидатов в президенты для того, чтобы определить технические условия и требования для проведения дебатов. И, исходя из этого, будут приниматься решения относительно технической поддержки, охраны, обеспечения безопасности на НСК «Олимпийский» и прежде всего самый важный вопрос – это будет со зрителями или нет.

Зеленский призвал Тимошенко стать рефери на дебатах с Порошенко

Все возможно. Мы же провели финал Лиги чемпионов. Но вопрос в том, какое решение примет ЦИК».

Ранее, Президент Украины Петр Порошенко прошел медобследование на «Олимпийском», которое было одним из условий кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского для проведения дебатов. 

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НСК Олимпийский, Петр Порошенко, Виктор Анисимов, Владимир Зеленский.
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