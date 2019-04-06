Выборы Президента 2019
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Суббота, 06.04.2019
Выборы 2019: Центризбирком стал ближе к окончательным итогам
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Выборы 2019: Центризбирком стал ближе к окончательным итогам

Выборы 2019: Центризбирком стал ближе к окончательным итогам
14:21 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: ЦИК приняла уточненные протоколы от 17 окружкомов и готовится к окончательным итогам первого тура выборов.

Центральная избирательная комиссия приняла протоколы с пометкой "уточненный" от 17 окружных избирательных комиссий.

Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

“Для рассмотрения и дальнейшей проработки были приняты протоколы об итогах голосования с пометкой "Уточненный" окружных избирательных комиссий ТИО № 15, 21, 59, 65, 73, 75, 78, 99, 125, 127, 139, 141, 151, 154, 192, 206, 207”, - говорится в сообщении.

Кроме того, Комиссия отменила ранее принятые протокольные решения о необходимости подготовить и предоставить протокол с пометкой "Уточненный" окружным избирательным комиссиям ТИО № 98 и № 184 к 6 апреля 2019 года включительно.

После соответствующей обработки принятых ранее протоколов об итогах голосования ЦИК поручила подготовить и предоставить протокол с пометкой "Уточненный" окружной избирательной комиссии ТИО № 180 к 6 апреля 2019 года включительно.

Сейчас в заседании Центризбиркома объявлен перерыв.

Напомним, 31 марта в Украине состоялся первый тур выборов Президента. По данным ЦИК, явка составила 63,48%.

Шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенконабирают 30,24% и 15,95% голосов избирателей соответственно по итогам обработки100% электронных протоколов Центральной избирательной комиссией.

Как сообщается на электронном табло ЦИК, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко проголосовали 13,4% избирателей, за кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко – 11,6%.

Лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко поддержали 6,9%, экс-главу СБУ Игоря Смешко – 6,04%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 5,4%, кандидата от партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула 4,1%, представителя партии "Свобода" Руслана Кошулинского – 1,6%.

За внефракционного депутата Юрия Тимошенко проголосовали 0,62%, за кандидата от "Украинского объединения патриотов – "Укроп" Александра Шевченко – 0,57%, лидера "Общественно-политического движения "Справедливость" Валентина Наливайченко поддержали 0,22% избирателей.

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ЦИК, Центризбирком, Выборы 2019.
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