В Минфине назвали имена кандидатов на должности глав таможенной и налоговой служб

Нацагентство по вопросам государственной службы обнародовало перечень кандидатов на посты руководителей Государственной налоговой и Государственной таможенной служб – по 7 человек на каждый пост.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов в Facebook.
Отмечается, что в 5 апреля НАГС завершило прием документов от кандидатов.
Первый этап отбора состоится уже 9 апреля.
"Кандидаты будут сдавать экзамен на владение иностранным языком. Далее их будут ожидать тестовые задания на знание законодательства и ситуативные решения, а также они будут проходить собеседование с серией вопросов и ответов", – говорится в сообщении Минфина.
Отмечается, что конкурс проводит комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы, и что он будет открытым.
"К процессу проверки и оценки работ будут допущены украинские и иностранные эксперты, представители бизнеса, чтобы обеспечить беспристрастность избрания кандидатов, конкурсная комиссия будет рекомендовать правительству для назначения на должности руководителей ГНС и ГТС", – подчеркнули в министерстве.
На сегодняшний день документы на участие в конкурсах подали 14 человек.
Кандидаты на пост главы ГТС:
Кандидаты на пост главы ГНС:
В то же время отмечается, что официальная информация о перечне кандидатов от НАГС будет обнародована 9 апреля после заседания комиссии.