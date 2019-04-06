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В Минфине назвали имена кандидатов на должности глав таможенной и налоговой служб

В Минфине назвали имена кандидатов на должности глав таможенной и налоговой служб
19:32 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: На посты глав таможни и налоговой претендуют по 7 человек.

Нацагентство по вопросам государственной службы обнародовало перечень кандидатов на посты руководителей Государственной налоговой и Государственной таможенной служб – по 7 человек на каждый пост.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов в Facebook.

Отмечается, что в 5 апреля НАГС завершило прием документов от кандидатов.

Первый этап отбора состоится уже 9 апреля.

"Кандидаты будут сдавать экзамен на владение иностранным языком. Далее их будут ожидать тестовые задания на знание законодательства и ситуативные решения, а также они будут проходить собеседование с серией вопросов и ответов", – говорится в сообщении Минфина.

Отмечается, что конкурс проводит комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы, и что он будет открытым.

"К процессу проверки и оценки работ будут допущены украинские и иностранные эксперты, представители бизнеса, чтобы обеспечить беспристрастность избрания кандидатов, конкурсная комиссия будет рекомендовать правительству для назначения на должности руководителей ГНС и ГТС", – подчеркнули в министерстве.

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На сегодняшний день документы на участие в конкурсах подали 14 человек.

Кандидаты на пост главы ГТС:

  • Груша Артем Андреевич
  • Кривицкий Виктор Брониславович
  • Мирошниченко Михаил Иванович
  • Нефьодов Максим Евгеньевич
  • Орленко Игорь Николаевич
  • Саварец Андрей Викторович
  • Федоришин Александр Александрович

Кандидаты на пост главы ГНС:

  • Верланов Сергей Алексеевич
  • Данюк Мария Николаевна
  • Кавылин Алексей Анатольевич
  • Кулик Петр Любомирович
  • Алексеенко Дмитрий Владимирович
  • Острович Сергей Эрнестович
  • Петухов Сергей Игоревич

В то же время отмечается, что официальная информация о перечне кандидатов от НАГС будет обнародована 9 апреля после заседания комиссии.

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ГТС, ГНС, Минфин, НАГС.
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