В Минфине назвали имена кандидатов на должности глав таможенной и налоговой служб

Новости Украины: На посты глав таможни и налоговой претендуют по 7 человек.

Нацагентство по вопросам государственной службы обнародовало перечень кандидатов на посты руководителей Государственной налоговой и Государственной таможенной служб – по 7 человек на каждый пост.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов в Facebook.

Отмечается, что в 5 апреля НАГС завершило прием документов от кандидатов.

Первый этап отбора состоится уже 9 апреля.

"Кандидаты будут сдавать экзамен на владение иностранным языком. Далее их будут ожидать тестовые задания на знание законодательства и ситуативные решения, а также они будут проходить собеседование с серией вопросов и ответов", – говорится в сообщении Минфина.

Отмечается, что конкурс проводит комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы, и что он будет открытым.

"К процессу проверки и оценки работ будут допущены украинские и иностранные эксперты, представители бизнеса, чтобы обеспечить беспристрастность избрания кандидатов, конкурсная комиссия будет рекомендовать правительству для назначения на должности руководителей ГНС и ГТС", – подчеркнули в министерстве.

На сегодняшний день документы на участие в конкурсах подали 14 человек.

Кандидаты на пост главы ГТС:

Груша Артем Андреевич

Кривицкий Виктор Брониславович

Мирошниченко Михаил Иванович

Нефьодов Максим Евгеньевич

Орленко Игорь Николаевич

Саварец Андрей Викторович

Федоришин Александр Александрович

Кандидаты на пост главы ГНС:

Верланов Сергей Алексеевич

Данюк Мария Николаевна

Кавылин Алексей Анатольевич

Кулик Петр Любомирович

Алексеенко Дмитрий Владимирович

Острович Сергей Эрнестович

Петухов Сергей Игоревич

В то же время отмечается, что официальная информация о перечне кандидатов от НАГС будет обнародована 9 апреля после заседания комиссии.