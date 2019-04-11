Порошенко рассказал, что кампания Зеленского напоминает ему сюжет фильма

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко поделился, что избирательная кампания его оппонента на выборах Владимира Зеленского напоминает ему сюжет фильма "Эквилибриум".

Президент Украины и кандидат на пост главы государства Петр Порошенко во время выступления на 12-м киевском форуме по безопасности рассказал посетителям, что избирательная кампания его оппонента Владимира Зеленского напоминает ему сюжет из фильма "Эквилибриум", в котором лидер определенного города существует только на экранах телевизоров и смартфонов.

По словам Порошенко, на данный момент в Украине проходит действительно уникальная избирательная кампания., когда один из кандидатов на пост президента Украины обращается ко всем с постановочными, заученными словами и репликами только с экранов телевизоров или смартфонов. При этом, Порошенко посоветовал посмотреть данный фильм при случае.

Действующий глава государства отметил, что кандидат в президенты Владимир Зеленский прячется за телевизионным образом. Он считает, что "лидера" на самом деле не существует, а есть только его телевизионный образ, за которым скрывается группа людей с циничными интересами.

Порошенко отметил, что легко быть президентом телесериала - в виртуальном мире, но в реальности очень сложно быть лидером одной из крупнейших европейских стран в мире. По его мнению, главной угрозой, которая стоит перед страной является опасность потерять государство.

Напомним, по результатам первого тура выборов президента Украины, который состоялся 31 марта 2019 года, шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко набирают 30,24% и 15,95% голосов избирателей соответственно по итогам обработки100% электронных протоколов Центральной избирательной комиссией. Второй тур выборов пройдет в следующее воскресенье, 21 апреля.