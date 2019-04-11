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Зеленский и Порошенко не проведут дебаты через телемост

Зеленский и Порошенко не проведут дебаты через телемост
21:02 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Украины: В "UA: Общественное вещание" отрицают возможность проведения дебатов между кандидатами через телемост.

Телемоста между действующим главой государства Петром Порошенко и шоуменом Владимиром Зеленским - кандидатами на должность Президента - не будет.

Об этом в комментарии сообщила пиар-директор "UA: Общественное вещание" Виктория Сидоренко.

"Телемост не является участием в дебатах кандидата в президенты. Участием в дебатах является присутствие в студии в том формате, который прописан в законодательстве", - сказала она.

Сидоренко уточила, что в постановлении Центральной избирательной комиссии от 5 мая 2014 года "О порядке проведения Национальной общественной телерадиокомпанией Украины предвыборных теледебатов между кандидатами на пост Президента Украины" детально прописаны все аспекты проведения дебатов.

"Весь порядок проведеня дебатов прописан ЦИК и отступать от него мы не можем и не можем менять тот формат, который определен законодательством", - резюмировала пиар-директор "UA:Общественное вещание".

Напомним, в штабе Владимира Зеленского предлагают провести дебаты с Петром Порошенко 19 апреля по телемосту в прямом эфире.

3 апреля В.Зеленский призвал П.Порошенко выйти на дебаты на стадион и выполнить ряд выставленных ним условий.

Ночью 4 апреля П.Порошенко в опубликованном в микроблоге Твиттер видеоролике ответил В.Зеленскому об участии в дебатах на НСК "Олимпийском".

7 апреля президент Украины Петр Порошенко в прямом эфире на телеканале "Украина" заявил, что ожидает в следующее воскресенье, 14 апреля, кандидата на пост главы государства В.Зеленского на НСК "Олимпийский" для участия в дебатах кандидатов в президенты перед вторым туром выборов.

8 апреля Зеленский выступил с заявлением, что дебаты с Порошенко на НСК "Олимпийский" состоятся 19 апреля.

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Петр Порошенко, Дебаты, Владимир Зеленский, Выборы 2019.
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