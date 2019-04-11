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Глава МИД Климкин о резолюции ПАСЕ: И здесь Россия просчиталась

Глава МИД Климкин о резолюции ПАСЕ: И здесь Россия просчиталась
21:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Резолюция ПАСЕ показала, что РФ просчиталась и не для всех европейских политиков ценности и принципы заканчиваются там, где заканчивается зона комфорта.

Резолюция ПАСЕ в той редакции, в которой она была проголосована в среду, показала просчет России в оценке европейских политиков касательно их готовности отказаться от соблюдения собственных принципов европейских ценностей и принципов, считает глава МИД Украины Павел Климкин.

"И касательно решения ПАСЕ. Для некоторых европейских политиков ценности и принципы заканчиваются там, где заканчивается зона комфорта. Однако не для всех. И здесь Россия просчиталась. Европа видит и знает ее истинное лицо и сущность", - написал П.Климкин в своем аккаунте в Твиттер в четверг вечером.

Говоря о парламенте в Российской Федерации, он выразил убеждение, что парламентаризм в России по своей сути отсутствует как таковой, что подтверждается стиль и риторика заявлений Совфеда, выдержанное "в лучших советских традициях".

"При отсутствии свободных выборов парламентаризма в РФ априори быть не может, а вот функцию "брехунцов" (просторечное название радиоприемников – ред.) - рупоров режима – российские сенаторы выполняют безупречно. СССР будто и нет, а наследство живет: стиль, обороты и лексика – в последнем заявлении Совета Федерации все в лучших советских традициях", - написал глава МИД Украины.

Как сообщалось, 10 апреля глава делегации Верховной Рады Украины Владимир Арьев (фракция "Блок Петра Порошенко") сообщил, что Российской Федерации не удалось добиться изменения процедуры введения санкций Парламентской ассамблей Совета Европы, что позволило бы восстановить в правах ее делегацию. "Резолюция ПАСЕ проголосована. Россия не получила изменения процедуры введения санкций!", - написал он на своей странице в Facebook в среду вечером.

Арьев рассказал о новых попытках вернуть РФ в ПАСЕ

По словам В.Арьева, в резолюции ПАСЕ критикует Россию за отказ подавать свою делегацию и платить взнос в Совет Европы. "Ее призвали не бояться и не шантажировать, а выполнять обязательства. Существующий санкционный механизм остается. Возможно, будет введен дополнительный, более сложный. Но это уже дело будущих сессий. Делегация сделала все возможное", - написал он.

В свою очередь заместитель члена делегации в ПАСЕ, внефракционный народный депутат Борислав Береза отмечает, что Россия в дальнейшем будет искать возможности вернуться в зал Ассамблеи без выполнения резолюций. "Сегодняшний доклад голландца Тинни Кокса не возвращает делегацию РФ в ПАСЕ и не снимает с них санкции, но закладывает механизмы, которые могут быть использованы в будущем при определённых обстоятельствах", - написал он на своей странице в Facebook.

"Следующим шагом, который попытаются сделать наши оппоненты будет согласие Комитета министров Совета Европы на эту реформу. А там нет консенсуса", - добавил Б.Береза.

Резолюцию поддержали 105 депутатов, "против" высказались 30 человек, 16 воздержались. Рекомендация принята 108 голосами "за", 37 депутатов проголосовали "против", 12 воздержались.

В апреле 2014 года делегация РФ в ПАСЕ была лишена права участвовать в голосовании в связи с событиями в Крыму. В январе 2015 года ПАСЕ продлила санкции, которые, наряду с лишением права голосовать, не позволяют представителям российской делегации состоять в руководящих структурах ассамблеи и участвовать в мониторинговых миссиях.

В знак протеста делегация РФ отказалась от участия в сессиях ассамблеи, которые проходят четыре раза в год. В 2017 году Москва приостановила выплату взноса в бюджет Совета Европы.

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Украина, ПАСЕ, РФ, МИД Украины, Павел Климкин.
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