Президент рассказал, почему уволил главу Одесской ОГА

Новости Украины: Президент назвал причины увольнения главы Одесской ОГА Максима Степанова.

Петр Порошенко заявил, что для увольнения председателя Одесской областной государственной администрации Максима Степанова было несколько причин.

Об этом он сказал в вечернем эфире телеканала “1+1”.

"Я не верю даже при всех возможных сюрпризах в то, что господин Степанов говорил, что его кто-то заставлял фальсифицировать выборы. И что он ушел в отставку в связи с тем, что он отказался это делать - это было не так. Или точно он не говорил или пусть он меня опровергнет. Если кто-то скажет, что выборы кто-то пытался сфальсифицировать, а господин Степанов им противодействовал, то, думаю, было бы вполне логично, что честный и порядочный человек в случае, когда на него давят, увольняется до выборов, если не может противодействовать этому", - сказал Порошенко.

Глава государства в очередной раз подчеркнул,что первый тур выборов Президента 31 марта состоялся демократически. Во время выборов, по данным Порошенко, не поступило ни одной заявки о существенных нарушениях, которые могли бы повлиять на результаты голосования.

Президент пояснил, что одной из причин увольнения Степанова было то, что Одесская область упала в рейтинге областей на 8 позиций и заняла третье место с конца. "Есть другие вопросы относительно эффективности использования средств, потому что на Одесскую область шло приоритетное финансирование, в том числе на дорожное строительство", - добавил Президент.

Кроме того, отметил Порошенко, председатель облгосадминистрации является политической должностью, а по оценкам, которую дали жители Одесчины действующей власти (ведь речь идет не только об оценке работы Президента, но и председателя ОГА), его следовало уволить.

"Одесская область достаточно натерпелась от приезжих варягов. Это был и Палица, и Саакашвили, это и Степанов. Моя принципиальная позиция, что в Одесской области - области, где я родился - будут губернаторами работать те, кто проживает там", - сказал Порошенко.

Он признал ошибкой назначение этих трех людей руководителями области. "Я сделал выводы", - заверил президент.

Как сообщалось, Петр Порошенко своим указом №107 от 6 апреля отстранил Степанова от должности председателя Одесской областной государственной администрации. Другим указом (№108) Президент временно возложил исполнение обязанностей председателя Одесской ОГА на Сергея Паращенко.

Кабинет министров на заседании 10 апреля согласовал представление об освобождении Максима Степанова, а Президент в тот же день подписал соответствующий указ.