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Порошенко уволил Гордеева с должности главы Херсноской ОГА

Порошенко уволил Гордеева с должности главы Херсноской ОГА
12:59 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Петр Порошенко уволил Гордеева с должности главы Херсноской ОГА, назначил и.о. главы Дмитрия Бутрия

Президент Украины Петр Порошенко своим указом уволил главу Херсонской облгосадминистрации Андрея Гордеева с занимаемой должности.

"Уволить Гордеева Андрея Анатольевича с должности главы Херсонской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в тексте указа №141/2019, обнародованном на сайте главы государства в пятницу.

Другим своим указом П.Порошенко назначил первого замглавы Херсонской ОГА Дмитрия Бутрия временном исполняющим обязанности главы облгосадминистрации.

"Временно возложить исполнение обязанностей главы Херсонской областной государственной администрации на Бутрия Дмитрия Стефановича", - говорится в тексте указа №142/2019 от 12 апреля.

До назначения замглавы Херсонской ОГА Д.Бутрий был депутатом Херсонсого областного совета и входил во фракцию "Блока Петра Порошенко".

Глава Херсонской ОГА Гордеев объяснил, почему решил подать в отставку

Как сообщалось, 6 апреля исполнительный директор Центра противодействия коррупции (ЦПК) Дарья Каленюк по итогам встречи главы государства с представителями общественных организаций написала на странице в Facebook, что П.Порошенко в течение 7-8 дней уволит председателя Херсонской облгосадминистрации А.Гордеева с занимаемой должности.

В тот же день А.Гордеев, который может быть причастен к убийству активистки Екатерины Гандзюк, подал в отставку с занимаемой должности по собственному желанию, сообщил народный депутат от "Блока Петра Порошенко Александр Спиваковский. "Ради общественного спокойствия. Ради Украины! Но с пониманием того, что если есть претензии и сомнения - нужно дать возможность следствию прозрачно и четко выявить все обстоятельства ужасного убийства", - написал А.Спиваковский на своей странице в Facebook.

7 апреля А.Гордеев объяснил мотив своего заявления об увольнении с должности. "Я не хочу, чтобы последствия информкилерства против меня, повлияли на покой нашего государства, а вместе с тем и на покой Херсонщины", - написал А.Гордеев на странице в Facebook.

Вслед за главой Херсонской ОГА заявление об увольнении написал его заместитель

Он отметил, что сам обратился к президенту Украины с инициативой о своем увольнении. По словам А.Гордеева, он сделал это, потому что не хочет, чтобы "сфабрикованный" против него негатив отразился на втором туре президентских выборов. "У меня нет ни оснований, ни желания прятаться по должности ни от людей, ни от следствия. Я готов защищать и буду защищать свое честное имя", - отметил он.

Премьер-министр Владимир Гройсман 9 апреля сообщил, что в Кабмин поступило представление от президента П.Порошенко на увольнение М.Степанова от должности главы Одесской ОГА.

10 апреля Кабинет министров одобрил проект указа президента Украины об увольнении А.Гордеева с должности главы Херсонской областной государственной администрации.

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Херсонская область, Петр Порошенко, Херсонская ОГА, Андрей Гордеев.
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