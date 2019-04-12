Порошенко прибыл в Париж

Новости Украины: Порошенко прибыл в Елисейский дворец для встречи с Макроном.

Президент Украины Петр Порошенко прибыл в Елисейский дворец.

На крыльце парижской резиденции украинского лидера встретил Президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает корреспондент Укринформа.

По протоколу, Президента Украины также приветствовала Республиканская гвардия Франции.

Главы государств прошли во дворец для проведения встречи.

По программе визита Порошенко в Париж также запланирована его встреча с представителями СМИ.

Как ранее сообщалось ранее, в пятницу также в Париже состоялась встреча с Президентом Франции Эммануэлем Макроном кандидата в Президенты Украины Владимира Зеленского.