"Нет необходимого опыта": эксперты назвали риски после победы Зеленского

Новости Украины: Международные эксперты допускают возможность провокаций со стороны РФ в случае победы шоумена Владимира Зеленского на выборах.

Международные эксперты признают возможность провокаций со стороны России в случае победы шоумена Владимира Зеленского на президентских выборах в Украине, а также констатируют возможность бурной реакции украинского общества на назначение людей из команды бизнесмена Игоря Коломойского.

"Президент Путин (президент России Владимир Путин – ред.) будет проверять его (В.Зеленского - ред.) в последующие месяцы, когда он станет президентом. Ему необходимо быть готовым, уверенным в сильных взаимоотношениях с США и другими странами-членами НАТО, чтобы мы смогли совместно реагировать на любые провокации Москвы", - сказал экс-заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу (Alexander Vershbow) в комментарии.

А.Вершбоу признал, что В.Зеленский не обладает достаточным опытом в политике.

"Он говорил людям из США, с которыми встречался, что он понимает, чего он не знает, и планирует собрать команду опытных ветеранов дипломатии и военной политики. Я думаю, мы должны подождать и посмотреть, если он выиграет выборы, то кто же будет его советниками", - добавил он.

Комментируя опасения возможного разворота Украины на пути к членству в НАТО, экс-замгенсека НАТО уточнил: "Я думаю, что это не то, что имеет в виду господин Зеленский".

"У меня нет четкого понимания его отношения к НАТО. Я знаю, что он продвигает идею референдума о вступлении в НАТО, о чем, хоть и немного в другом контексте, говорит президент Порошенко, поэтому это не является проблемой. Мы все еще пытаемся узнать больше деталей от его советников - будет ли он прилагать столько же усилий по продвижению членства Украины в НАТО, как это делает нынешняя власть. Я думаю, все страны-члены НАТО хотели бы услышать более конкретную информацию о его политике", - отметил А.Вершбоу.

В свою очередь, старший сотрудник Эстонского института по иностранным делам, ранее возглавлявший программу исследований России и Евразии Королевского института по международным делам Chatham House в Лондоне Джеймс Шерр считает, что В.Зеленский не имеет достаточного опыта, чтобы возглавлять высокий государственный пост.

"Когда мы говорим о Зеленском – он неопытный, у него нет необходимого опыта, чтобы занимать высокий государственный пост, не говоря уже о том, чтобы быть президентом. Мы не знаем, как быстро он учится, насколько он заинтересован в том, чтобы научиться. Мы также не знаем, есть ли у него желание слышать других людей, присутствует ли у него смирение для изучения того, чего он не знает. Если он не захочет учиться либо окажется плохим учеником, если он высокомерен, если он считает, что может очаровать и одурачить людей, то последствия для него и страны будут плохи", - заявил Дж.Шерр агентству.

Он уверен, что украинское общество не позволит В.Зеленскому вернуть страну в сферу влияния России.

"Очень важно, чтобы Зеленский понимал силу популистских заявлений, которые помогли ему, как и то, что если кто-то начнет двигать эту страну назад в сферу влияния России, то украинское общество не позволит этого. Если кто-то попытается разрушить систему, созданную Порошенко (действующий президент Петр Порошенко – ред.), и создать новую систему, в которой олигархи будут злоупотреблять властью, то будет реакция", - пояснил эксперт.

При этом он уверен, что если возникнет сильное противоречие между обещаниями В.Зеленского во время предвыборной кампании и его действиями после, то страна будет реагировать очень резко.

"Если, к примеру, господин Зеленский до парламентских выборов назначит членов команды Коломойского (украинский бизнесмен Игорь Коломойский – ред.) в правительство, то это может вызвать очень бурную общественную реакцию. Для России это будет хорошая возможность. Россия хочет хаоса в Украине, если Зеленский окажется не тем человеком, за которого люди голосовали, но инструментом в чьих-то руках, то будут последствия. Я бы сказал, что время до парламентских выборов очень опасное", - отметил Дж.Шерр.

Говоря о возможной эскалации ситуации на Донбассе, если В.Зеленский станет президентом Украины, экс-посол США в Украине, научный сотрудник Center for International Security and Cooperation, Stanford University Стивен Пайфер отметил: "Последние несколько лет уменьшили угрозу российского вторжения. Причина в том, что это большой риск для России. Для этого ей придется привлечь регулярные войска, в процессе погибнут российские солдаты, и Кремль это понимает. К тому же, это может привести к еще более сильным санкциям. Поэтому я не считаю вероятным полномасштабное российское вторжение в Украину".

При этом собеседник агентства признает отсутствие должного опыта у возможного будущего главнокомандующего.

"Если он победит на выборах, то ему придется быстро учится, поскольку существует много вызовов со стороны России, но также во взаимоотношениях с Западом. Ему будет необходимо многому научиться за короткий промежуток времени", - резюмировал С.Пайфер.