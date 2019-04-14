Порошенко готов прийти на стадион еще и 19 апреля: есть условие

Новости Украины: У Петра Порошенко заявили о том, что он появится на дебатах на "Олимпийском" 19 апреля, если это не будет совпадать по времени с официальными дебатами на "Суспільному".

Кандидат в президенты Украины и действующий глава государства Петр Порошенко готов прийти на "Олимпийский" и 14 и 19 апреля, но при условии, что эти дебаты не будут совпадать с официальным временем дебатов в эфире "Общественного".

Об этом сообщил представитель избирательного штаба Порошенко Олег Медведев в комментарии "5 каналу".

"Если это будут дебаты, и дебаты в то время, которое не будет противоречить законодательству, то можно было бы рассматривать, как туда пойти. Но поскольку они назначены на то время, когда Порошенко по закону должен быть на Общественном телевидении, как законопослушный гражданин, Порошенко пойдет на общественное ТВ, а законодательство гласит, что 19 числа должны состояться дебаты на Общественном, и ни один из кандидатов в президенты не имеет права проигнорировать требование закона", – рассказал Медведев.

Как сообщалось, 3 апреля Владимир Зеленский заявил, что готов идти на дебаты с действующим Президентом Украины Петром Порошенко. При этом шоумен выдвинул ряд условий: проведение дебатов на НСК "Олимпийский"; сдача анализов на алкоголь и наркотики; признание действующим Главой государства того, что он идет на дебаты не с "марионеткой Кремля или Коломойского", не с "клоуном", а с кандидатом в президенты.

4 апреля появилось видеообращение П.Порошенко, в котором он согласился на участие в дебатах на стадионе. Спикер его избирательного штаба Олег Медведев на брифинге 4 апреля заявил, что президент в пятницу в 9:00 будет ждать своего оппонента в медицинском пункте на "Олимпийском" для сдачи анализов.

7 апреля президент Украины Петр Порошенко в прямом эфире на телеканале "Украина" заявил, что ожидает в следующее воскресенье, 14 апреля, кандидата на пост главы государства В.Зеленского на НСК "Олимпийский" для участия в дебатах кандидатов в президенты перед вторым туром выборов.

11 апреля в штабе Владимира Зеленского предложили провести дебаты кандидатов в президенты 19 апреля по телемосту в прямом эфире. Такой вариант озвучил глава штаба Зеленского Иван Баканов. По его словам, вариант телемоста возможен, если на момент проведения дебатов Порошенко будет в студии "Суспільного", а Зеленский - на НСК "Олимпийском".