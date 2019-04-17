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Штаб Порошенко рассказал, как желающие смогут попасть на дебаты в "Олимпийском"

Штаб Порошенко рассказал, как желающие смогут попасть на дебаты в "Олимпийском"
12:52 Сегодня Телеграф По материалам: Укринформ

Новости Украины: В штабе кандидата в президенты Украины Петра Порошенко призвали всех желающих прийти на дебаты на НСК "Олимпийский", но перед этим заполнить анкету.

В предвыборном штабе кандидата в президенты Украины Петра Порошенко рассказали, как можно будет попасть на дебаты в пятницу, 19 апреля, которые пройдут на НСК "Олимпийский". На странице Facebook-события "Дебаты кандидатов" сообщили, что всем желающим нужно будет пройти предварительную регистрацию.

В штабе Порошенко сообщили, что в связи с тем, что будут усилены меры безопасности, зрителей на стадион будут пропускать по предварительной регистрации. Начнутся дебаты в воскресенье, 21 апреля. Рамки будут открыты на вход с 16.30, вход по спискам и удостоверениям личности.

Штаб Порошенко опубликовал анкету, которую нужно заполнить. После этого, штаб отмечает, что с желающим свяжутся волонтеры. 

Кроме того, украинцев призвали не брать  с собой атрибутику спортивных соревнований, а вместо них принести на стадион символику в государственных цветах Украины и ЕС. Кроме того, всем желающим обещают предоставить бесплатные автобусы из регионов. 

Более того, в пятницу штаб кандидата на пост главы государства Петра Порошенко объявил о проведении автопробега "Добавь драйва!" из областных центров к НСК "Олимпийский" в поддержку Порошенко. 

Порошенко провел "дебаты" на Олимпийском: Зеленский не пришел

Напомним, 3 апреля Владимир Зеленский заявил, что готов идти на дебаты с действующим Президентом Украины Петром Порошенко. При этом шоумен выдвинул ряд условий: проведение дебатов на НСК "Олимпийский"; сдача анализов на алкоголь и наркотики; признание действующим Главой государства того, что он идет на дебаты не с "марионеткой Кремля или Коломойского", не с "клоуном", а с кандидатом в президенты. Он заявил, что проведет дебаты также на стадионе НСК "Олимпийский", но 19 апреля в 19:00.

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НСК Олимпийский, Петр Порошенко, Дебаты, Владимир Зеленский, 19 апреля, Кандидаты в Президенты Украины, Выборы 2019: Второй тур.
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