Зеленский планирует перенести Администрации президента в другое место

Новости Украины: Владимир Зеленский заявил, что хочет сократить штат Администрацию президента и переехать в другой офис.

Зеленский планирует сократить Администрацию президента и перенести ее под Киев.

Об этом на брифинге заявил Владимир Зеленский, который по данным экзит-полов победил на выборах президента, передает Еспресо.TV. Он ответил на вопрос о вероятном переносе Администрации президента на Банковой в Киеве.

"Да, мы не хотим быть в этой администрации. Я не знаю, где это место. Место должно быть открытое. Как вам это место?( штаб - ред.). А, маленькое. Да, мы очень хотим сократить АП. Я хочу, чтобы не было трафика в Киеве. Поэтому я хочу найти такое место возле Киева", - заявил Зеленский.

Как сообщалось, во втором туре выборов президента Украины по данным национального экзит-пола шоумен Владимир Зеленский набирает 73% голосов, а действующий глава государства Петр Порошенко - 25%. Согласно экзит-полу, проведенному по заказу ТСН (телеканал "1+1"), за В.Зеленского проголосовали 72,7% избирателей, за П.Порошенко – 27,3%. По данным экзит-пола, обнародованным на телеканале "112.Украина", В.Зеленский во втором туре выборов президента Украины набирает 73,7% голосов, П.Порошенко – 26,3%.

После обнародования результатов экзит-полов П.Порошенко позвонил В.Зеленскому и поздравил его с победой на выборах президента Украины.

Напомним, проигрывающий по результатам экзит-полов кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко констатирует, что президентские выборы в Украине прошли честно и в соответствии с европейскими стандартами.

При этом он подчеркнул, что в условиях войны в Украине удалось сохранить демократию и свободу выбора, а также, что не уйдет из политики.