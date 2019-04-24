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Закон об украинском языке: завтра в Раде историческое голосование

Закон об украинском языке: завтра в Раде историческое голосование
14:28 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: Осталось рассмотреть еще около 20 поправок в законопроект о функционировании украинского языка как государственного.

Осталось рассмотреть еще около 20 поправок в законопроект о функционировании украинского языка как государственного.

Как передает корреспондент, об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

По ее словам, уже завтра в 10.30 Верховная Рада может перейти к ”историческому голосованию” закона.

Также она уточнила, что завтра парламент продолжит рассмотрение с 2065-й поправки, которых в целом в законопроект было внесено 2082.

Геращенко напомнила, что в соответствии с регламентом, сегодня народные депутаты в пленарном режиме работают только на утреннем заседании, а затем они работают в комитетах, и закрыла заседание.

Напомним, вчера в Верховный Раде оставалось рассмотреть чуть больше 100 поправок к языковому законопроекту.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий во время утреннего заседания парламента в среду, 24 апреля, заявил о готовности уйти в отставку, но только после того, как подпишет закон "О функционировании украинского языка как государственного", а также будут собрано достаточное количество подписей за его отставку.

Напомним, Аппарат Верховной Рады Украины выдал народному депутату из депутатской группы "Видрождення" Валерию Писаренко подписные листы для сбора подписей парламентариев за отзыв с должности спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Согласно регламенту Верховной Рады, необходимо собрать не менее 150 подписей нардепов для рассмотрения на пленарном заседании вопроса об отзыве спикера с должности. Решение об отставке потребует минимум 226 голосов парламентариев.

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Верховная Рада, Украинский язык, Ирина Геращенко.
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