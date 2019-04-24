Совбез ООН собирается из-за "паспортного указа" Путина: дата и время

Новости Украины: Совбез ООН соберется на заседание по Украине из-за указа Владимира Путина.

Заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения ситуации на временно оккупированных территориях Украины запланировано на четверг, 25 апреля, 22:00 по киевскому времени.

Об этом пресс-секретарь Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко рассказал в эксклюзивном комментарии собственному корреспонденту в Нью-Йорке.

"Заседание Совбеза ООН созвано по требованию Украины и состоится в четверг в 15:00 по Нью-Йорку", - сообщил Николенко.

Украинский дипломат добавил, что решение РФ нарушает Устав ООН, резолюцию СБ 2202 (2015) об одобрении Комплекса мер по имплементации Минских договоренностей, за которую голосовала и Россия, и собственно сами договоренности.

"Мы благодарны делегации Германии, которая сейчас председательствует в Совете Безопасности, и другим партнерам Украины за оперативную реакцию на наш запрос", - добавил он.

По киевскому времени, заседание начнется в 22:00. Прямая трансляция будет доступна по ссылке на официальном сайте ООН.

Напомним, Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

Украина уже обратилась в Совет безопасности ООН в связи с введением президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Позднее на странице в Фейсбуке Постоянного представительства Украины при ООН появилось сообщение о том, что дипломаты просят о созыве заседания Совета безопасности ООН в связи с введением президентом РФ упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей ОРДЛО.

В Министерстве иностранных дел Украины выражают решительный протест решению Владимира Путина упростить выдачу российских паспортов жителям ОРДЛО.

Спецпредставитель Курт Волкер назвал решение России по Донбассу подрывом минских договоренностей.