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В РФ объяснили, откуда появились раны и ссадины у Сенцова после ареста

В РФ объяснили, откуда появились раны и ссадины у Сенцова после ареста
15:30 Сегодня Телеграф По материалам: Украинская правда

Новости Украины: В России заявили, что ссадины и гематомы на теле украинского политзаключенного Олега Сенцова при задержании имеют "альтернативное происхождение".

В Министерстве юстиции России по правам человека заявили, что украинский политзаключенный Олег Сенцов не подвергался жестокому обращению во время задержания, а гематомы и ссадины, которые были замечены на его теле, имеют "альтернативное происхождение". 

Защита украинского политзаключенного настаивает на том, что признательные показания других фигурантов также были получены после применения пыток, доказательства российские специалисты подделали, а сам судебный процесс был политически мотивированным. В связи с такими фактами, Европейский суд по правам человека задал властям России ряд вопросов.

Сообщается, что по словам Министерства юстиции РФ, ссадины и кровоподтеки у Олега Сенцова появились из-за того, что во время проведения в его доме и при задержании он "некоторое время  был прижат лицом к стене".

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При этом, в России заявили, что вопрос о фальсификации доказательств находится вне компетенции Европейского суда по правам человека. По их мнению, обвинение Сенцова рассматривал "суд, созданный на основании закона", а приговор не был основан на показаниях, полученных под давлением.

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Все по теме:

Задержание, ЕСПЧ, Минюст РФ, Олег Сенцов, Тюрьма в РФ, Ссадины и гематомы.
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