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Среда, 01.05.2019
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Украина осуждает последний "паспортный указ Путина"

Украина осуждает последний "паспортный указ Путина"
20:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Украинский МИД решительно осуждает решение РФ об упрощенном режиме выдачи паспортов РФ в ОРДЛО.

Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает подписанный президентом РФ указ о расширении категорий граждан Украины, которым может быть предоставлено российское гражданство в упрощенном порядке, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"Обнародованный сегодня указ Президента Российской Федерации от 29 апреля 2019 №187 "Относительно отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке", как и все предыдущие и возможные будущие нормативно правовые акты РФ, направленные на оказание гражданам Украины российского гражданства противоправным способом, были, есть и будут юридически ничтожными, не будут иметь никаких правовых последствий и не признаваться украинской строной" – говорится в сообщении, на официальном сайте МИД Украины в среду вечером.

В заявлении МИД Украины подчеркивается, что от РФ будут требовать "безотлагательно отменить все противоправные решения по поводу паспортизации граждан Украины и устранить их негативные последствия".

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Украинская сторона продолжит активную работу с международными партнерами над усилением консолидированного санкционного давления на кремлевский режим в связи с выдачей паспортов РФ в ОРДЛО.

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"Ожидаем от наших международных партнеров усиление санкций против кремлевского режима" – подытожили в МИД.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины, сообщила пресс-служба Кремля.

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РФ, Паспорт, МИД Украины, Граждане Украины, Указ Путина, ОРДЛО.
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