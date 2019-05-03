МинВОТ: Киев получит данные о гражданах, оформивших российские паспорта

Новости Украины: В соответствии с российским законодательством о втором гражданстве обязательно сообщать в органы власти.

Украина сможет установить граждан, которые получат российские паспорта, поскольку эти данные частично являются несекретными в РФ. Об этом в эфире программы Vox populi на телеканале ZIK заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Грымчак.

"Можно получить список тех людей, которые получили российское гражданство как второе. Потому что, согласно российскому законодательству, разрешено иметь второе и третье гражданство, но об этом нужно обязательно сообщать в органы власти. Поэтому я не вижу в этом проблем, и мы будем иметь полностью все данные", - подчеркнул он.

В то же время заместитель главы МинВОТа отметил, что в Украине нет технических средств для определения граждан, которые получат российский паспорт.

Как сообщалось, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

В Кремле пояснили, что такое решение президент РФ принял "с целью защиты прав и свобод человека и гражданина", на основании "общепризнанных принципов и норм международного права".

27 апреля Путин заявил, что Россия может упростить процедуру получения гражданства для всех украинцев, а не только тех, которые живут на оккупированных территориях Донбасса.

29 апреля в городе Новошахтинск Ростовской области открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированных районов Луганской области. 30 апреля в селе Покровское Неклиновского района Ростовской области открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий Донецкой области.