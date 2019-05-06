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Зеленский прокомментировал трагедию в Шереметьево

Зеленский прокомментировал трагедию в Шереметьево
15:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с аварией самолета в Шереметьево, в результате которой погиб 41 человек.

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский считает, что потери Украины на фронте, трагедии, подобные терактам на Шри-Ланке и аварии в московском аэропорту "Шереметьево" напоминают, что человеческая жизнь является наивысшей ценностью.

"Жизнь – это высшая ценность. О том, что ее нужно беречь, нам напоминают наши потери на фронте, трагедии, подобные терактам на Шри-Ланке и аварии в "Шереметьево". Погибших не вернуть. Мы соболезнуем близким и будем помнить о тех, кого больше нет", - написал он на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.

В то же время он напомнил об украинцах, удерживаемых в России.

Трагедия в аэропорту "Шереметьево": в самолете находились трое детей, один из них погиб

"А еще мы ежедневно думаем о наших пленных. Они живы. И есть те, в чьих силах вернуть их в семьи, те, в чьих силах не допустить трагедий. Чтобы иметь шанс в этом мире, должны поставить человека и его жизнь главной целью", - добавил В.Зеленский.

Напомним, 5 мая пассажирский самолет SSJ-100, следовавший в Мурманск, загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево в Москве.

Из 78 человек, находившихся на борту, погиб 41 человек, включая одного члена экипажа, выжило 37 человек.

По факту аварийной посадки и возгорания самолета возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Основная версия возгорания на борту самолета - попадание молнии.

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Авиакатастрофа, Москва, Самолет, Аэропорт "Шереметьево", Шереметьево, Владимир Зеленский, Superjet-100.
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