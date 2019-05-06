Декларирование доходов для всех: У Зеленского рассказали о реформах

Предлагаемое командой новоизбранного президента Владимира Зеленского всеобщее декларирование не будет касаться граждан, которые получают доходы только от государства.
Об этом член "ЗеКоманды" Даниил Гетманцев написал в Facebook.
"Всеобщее декларирование по нашему предложению не касается тех, кто получает доходы только от государства. В нем просто нет смысла. И тем самым, что налогоплательщик не подает декларацию, он подтверждает, что никаких других доходов у него нет", - пояснил советник Зеленского.
Гетманцев убежден, что всеобщее декларирование — это мера, выходящая далеко за пределы налоговой системы как таковой, которая, среди прочего, влияет на формат взаимоотношений государства и гражданина. Эксперт подчеркивает, что декларирование должно происходить в электронной форме.
"Всеобщее декларирование – это не первый шаг, а один из последовательных шагов, которые мы предлагаем реализовать вслед за налоговой амнистией капиталов, за которую, как известно, проголосовали 73% избирателей", - написал Гетманцев.
Он убежден, что налоги должны платить все.
"Поэтому да, мы должны в первую очередь нивелировать возможность уклонения от налогообложения крупного бизнеса и олигахов. Как? Автоматический обмен налоговой информацией, имплементация в законодательство Украины плана BEPS, трансфертное ценообразование, реальные изменения на таможне, ответственность за незаконное обогащение и т.д.", - пояснил советник Зеленского.
Гетманцев также отметил, что всеобщее декларирование – это "возможность, в частности, внедрения посемейного налогообложения доходов (как альтернативы), а также максимального использования налоговых вычетов (налоговых скидок), когда налогоплательщик, учитывая собственные доходы и расходы на протяжении года сможет существенно уменьшить сумму налога к платежу".
Как сообщалось, ранее Даниил Гетманцев заявил, что команда Зеленского планирует предложить всеобщее декларирование доходов граждан.