Декларирование доходов для всех: У Зеленского рассказали о реформах

Новости Украины: Член "ЗеКоманды" Даниил Гетманцев подчеркнул, что амнистия капитала не будет работать на доходы, полученные преступным путем.

Предлагаемое командой новоизбранного президента Владимира Зеленского всеобщее декларирование не будет касаться граждан, которые получают доходы только от государства.

Об этом член "ЗеКоманды" Даниил Гетманцев написал в Facebook.

"Всеобщее декларирование по нашему предложению не касается тех, кто получает доходы только от государства. В нем просто нет смысла. И тем самым, что налогоплательщик не подает декларацию, он подтверждает, что никаких других доходов у него нет", - пояснил советник Зеленского.

Гетманцев убежден, что всеобщее декларирование — это мера, выходящая далеко за пределы налоговой системы как таковой, которая, среди прочего, влияет на формат взаимоотношений государства и гражданина. Эксперт подчеркивает, что декларирование должно происходить в электронной форме.

"Всеобщее декларирование – это не первый шаг, а один из последовательных шагов, которые мы предлагаем реализовать вслед за налоговой амнистией капиталов, за которую, как известно, проголосовали 73% избирателей", - написал Гетманцев.

Он убежден, что налоги должны платить все.

"Поэтому да, мы должны в первую очередь нивелировать возможность уклонения от налогообложения крупного бизнеса и олигахов. Как? Автоматический обмен налоговой информацией, имплементация в законодательство Украины плана BEPS, трансфертное ценообразование, реальные изменения на таможне, ответственность за незаконное обогащение и т.д.", - пояснил советник Зеленского.

Гетманцев также отметил, что всеобщее декларирование – это "возможность, в частности, внедрения посемейного налогообложения доходов (как альтернативы), а также максимального использования налоговых вычетов (налоговых скидок), когда налогоплательщик, учитывая собственные доходы и расходы на протяжении года сможет существенно уменьшить сумму налога к платежу".

Как сообщалось, ранее Даниил Гетманцев заявил, что команда Зеленского планирует предложить всеобщее декларирование доходов граждан.