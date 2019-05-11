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Суд не запретил Парубию подписать закон об украинском языке

Суд не запретил Парубию подписать закон об украинском языке
12:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Отклонен иск о запрете подписывать закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении заявления об обеспечении иска от общественной организации "Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной" к председателю Верховной Рады Андрею Парубию о запрете подписывать закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

"Окружной административный суд города Киева, рассмотрев заявление об обеспечении иска о запрете подписывать и публиковать закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", постановил отказать в его удовлетворении", - сообщила пресс-служба суда в субботу.

Суд считает, что заявитель не доказал очевидной противоправности действий спикера парламента, так как не было предоставлено ни одно доказательство в подтверждение такого обстоятельства.

В частности, суд пришел к выводу о необоснованности и отсутствии оснований для удовлетворения, поскольку заявление не содержало обоснований и доказательств, что поданное заявление и иск, который намерен подать заявитель, касаются цели (целей), с которой создана общественная организация "Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной", указанная истцом. В то же время, в заявлении об обеспечении иска указано, что права общественной организации и ее членов нарушены действиями председателя Верховной Рады.

Кроме того, при рассмотрении данного заявления суд установил, что народные депутаты, согласно Регламенту Верховной Рады, инициировали процедуру отмены решения парламента о принятии указанного закона.

Как сообщалось, в Окружной административный суд Киева поступило заявление об обеспечении иска от общественной организации "Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной" к председателю Верховной Рады А.Парубию о запрете подписывать закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Истец просил суд в порядке обеспечения административного иска запретить спикеру Рады и любому из отдельных народных депутатов и сотрудников аппарата парламента совершать какие-либо действия, направленные на подписание закона, направление его на подпись и дальнейшую официальную публикацию.

Ранее сообщалось, Верховная Рада снимет преграды к подписанию закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" 14 мая, отклонив постановления о его отмене. Об этом сообщил глава Верховной Рады Андрей Парубий во время заседания 26 апреля.

Напомним, 25 апреля народные депутаты приняли во втором чтении закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" (№ 5670-д) 278 голосами.

Закон закрепляет, что единственным государственным языком в Украине является украинский – и он обязателен для органов государственной власти и общественных сфер на всей территории государства. Это не распространяется на личное общение и религиозные обряды.

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Закон обязывает должностных лиц владеть государственным языком и применять его на работе. Государственный язык должен использоваться в образовательной сфере и трудовых отношениях, в медицинской сфере, обслуживании потребителей, на публичных мероприятиях, в рекламе и других сферах.

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За публичное унижение или пренебрежение украинского языка предусмотрена юридическая ответственность. 

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Верховная Рада, Украинский язык, Андрей Парубий, Окружной административный суд, языковый закон, Закон об языке.
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