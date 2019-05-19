Порошенко уволил Райнина с должности главы Администрации Президента

Новости Украины: Порошенко уволил главу Администрации Президента.

Президент Петр Порошенко уволил Игоря Райнина с должности Главы Администрации Президента Украины.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на указ №296/2019, опубликован на сайте президента.

"Уволить Райнина Игоря Львовича с должности Главы Администрации Президента Украины согласно поданному заявлению", - говорится в тексте указа.

Напомним, после того как стала известна дата инаугурации Владимира Зеленского на пост Президента Украины, действующий украинский президент Петр Порошенко подписал ряд указов об увольнении с должностей нескольких человек.

Ранее Порошенко уволил Николая Кулебу с должности Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка, а также заместителя главы Администрации президента Сергея Марченко.

Как сообщалось ранее Порошенко присвоил дипломатические ранги отдельным украинским государственным деятелям, в частности, Владимиру Арьеву, Егору Божко и Артуру Герасимову.