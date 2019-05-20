Вятрович заявил, что Зеленский нарушил Конституцию

Новости Украины: Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что новый президент Украины Владимир Зеленский нарушил Конституцию, объявив о роспуске Верховной Рады.

Объявив о роспуске Верховной Рады Украины 8-го созыва, Президент Украины Владимир Зеленский нарушил Конституцию Украины. Об этом заявил председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в Facebook, передает УНН.

"Не прошло и 45 минут после присяги на Конституции, как президент Зеленский нарушил эту Конституцию, объявив о роспуске парламента", - отметил Вятрович.

Напомним, Зеленский вступил в должность Президента Украины. После этого Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады и объявил о досрочных выборах в ВР.

Ранее СМИ публиковали якобы проекты указа о роспуске парламента. В команде Зеленского этот документ назвали фейком, однако представитель новоизбранного президента Дмитрий Разумков говорил, что роспуск парламента будет инициироваться.

Кроме того, сам Зеленский пообещал парламенту неудобства, вероятно, тем самым намекая на роспуск ВР.

Напомним, 17 мая фракция "Народный фронт" официально заявил о выходе из коалиции. После чего спикер парламента завил, что коалиция прекратила свое существование. В то же время большинство аналитиков заявляют, что коалиции в ВР не существует с 2016 года.

По закону у ВР есть 30 дней для создания новой коалиции. Так, мысли о возможном роспуске Рады разделились, ведь формально при формировании коалиции распустить парламент невозможно, а в дальнейшем роспуск Рады блокируется тем, что до завершения ее каденции осталось менее полугода.